STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Grande Fratello Vip, Safe House - Nessuno è al sicuro (11 settembre)

Serata di debutti questa sera nel prime time di casa Mediaset. I programmi tv si arricchiscono di una delle novità più attese di questa prima parte di edizione, ovvero il Grande Fratello Vip. La seconda edizione del reality show di Canale 5 prenderà il via proprio oggi, 11 settembre, su Canale 5 al grido di "squadra che vince non si cambia". Ilary Blasi e Alfonso Signorini ci porteranno nella casa più spiata d'Italia per conoscere i nuovi concorrenti di questa edizione. Il reality show occuperà la prima e parte della seconda serata della rete ammiraglia mentre su Rete4 l'appuntamento è con la nuova edizione di Quinta Colonna, il programma di approfondimento e denuncia condotto da Paolo Del Debbio. Su Italia1 l'appuntamento è con l'action americana con Safe House - Nessuno è al sicuro che ci porterà al cospetto di Tobin Frost, ex agente della CIA e latitante da dieci anni. Presto le cose cambieranno per lui a causa di un microchip, cosa succederà a quel punto? Ma guardiamo insieme la programmazione Mediaset del prime time di oggi, 11 settembre.



Sarà un lunedì da ricordare questo soprattutto grazie al ritorno in prima serata di Ilary Blasi e Alfonso Signorini su Canale 5. La coppia torna alla conduzione del Grande Fratello Vip per dare il via ad una nuova edizione in cui i concorrenti dovranno rimanere sotto lo stesso tetto sfidandosi a colpi di prove di coraggio, televoto e la difficoltà di convivere. Quella in onda oggi sarà la prima puntata della nuova edizione e occuperà gran parte della serata a partire dalle 21 e 10 e fino alle 00.30 quando lascerà spazio al TGCom e alla replica di Paperissima Sprint. La prima serata di Rete 4 sarà dedicata al dibattito e all'approfondimento con una nuova puntata di Quinta Colonna. Paolo Del Debbio cercherà di affrontare i temi caldi dell'attualità italiana facendo da anello di congiunzione tra le persone in piazza e lo studio con il quale saranno in collegamento. Qui toccherà agli ospiti della puntata rispondere a critiche e problemi quotidiani.

Action su Italia1 con Safe House - Nessuno è al sicuro in cui i protagonisti saranno due volti noti del cinema americano: Ryan Reynolds e Denzel Washington. Inseguimenti, corse contro il tempo e scontri, riusciranno i due a mettere insieme i pezzi dell'intricato puzzle evitando ogni vittima? Sentimenti e struggimento aspetta il pubblico di La5 con La musica nel Cuore - August Rush in cui un giovane orfano dal grande talento musicale si esibisce per le strade di New York insieme ad un uomo che da sempre si prende cura di lui. La diretta dalla casa del Grande Fratello Vip andrà in onda su Mediaset Extra per tutta la serata e, comunque, la durata della puntata su Canale 5. Serie tv sono le proposte di Italia2 e Top Crime dove andranno in onda, rispettivamente, The Big Bang Theory e Major Crimes 4. Chiudiamo la carrellata con uno dei film più famosi tra gli action americani, Arma Letale. Per il ciclo Collection sarà proprio questa la pellicola proposta questa sera da Iris.

I PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.10 Grande Fratello Vip, reaility Show

00.30 Tg Com, informazione

Italia1 ore 21.10 Safe House - Nessuno è al sicuro, film

ore 23.35 Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, informazione sportiva

Rete 4 ore 21.10 Quinta Colonna, approfondimento

ore 23.30 Terra! , informazione

Iris ore 21.10 Arma Letale, film

Mediaset Extra ore 21.30 Grande Fratello Vip (in diretta dalla casa), reality show



La5 ore 21.10 August Rush - La musica nel cuore

Italia2 ore 21.30 The Big Bang Theory 8, serie tv

Top Crime ore 21.10 Major Crimes 4, serie tv

