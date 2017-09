STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Paradiso delle Signore, Criminal Minds 12, Presadiretta (11 settembre)

I programmi Rai di oggi in Tv

La stagione televisiva inizia ufficialmente quest'oggi e i Programmi Tv Rai ne sono la prova tangibile. Quest'11 settembre saranno tanto le novità che potremo vedere sia sulla tv commerciale che su quella pubblica che tornerà ad emozionarci tra storie di vita reale, sogni, i grandi crime della seconda rete e tutte le nuove fiction già annunciate nelle scorse settimane. La nuova stagione prenderà il via con la dolce e bella copppia formata da Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno che vestiranno ancora una volta i panni di Teresa e Pietro per portarci indietro, ai mitici anni '50, che fanno da sfondo alla fiction Il Paradiso delle Signore 2. Grandi ritorni anche su Rai2 dove una nuova puntata di Camera Cafè con Luca e Paolo lasceranno il posto ai nuovi episodi della serie Criminal Minds, uno dei pezzi forti dell'autunno della rete giovane della tv pubblica. Novità anche su Rai3 dove l'appuntamento è con l'attualità e l'approfondimento di Presadiretta dal sottotitolo Isis, obiettivo Italia. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, quali sono i programmi in onda nella prima serata di oggi, 11 settembre.



La seconda stagione de Il Paradiso delle Signore andrà finalmente in onda su Rai 1. Dopo annunci e slittamenti, Teresa e Pietro sono pronti a tornare con le nuove puntate della fiction partendo proprio da dove eravamo rimasti, alla scoperta da parte della siciliana del fatto che il suo amato ha una moglie che teneva ben segreta. Cosa farà a quel punto? Deciderà di lasciarlo senza spiegazioni o andrà fino in fondo per scoprire come vorrà risolvere questo intricato triangolo? Nuova stagione di Criminal Minds, invece, su Rai 2. Il pubblico che ama tanto i crime americani potrà gustare gli episodi della dodicesima stagione andati in onda negli Usa già lo scorso anno con notevole successo. Quali casi dovranno affrontare i membri della nostra squadra? Approfondimento e attualità su Rai 3 con la nuova edizione di Presadiretta che ci terrà compagnia con il tema Isis ma, soprattutto, in relazione al nostro Paese e i possibili attacchi che potremo subire. Serata complessa e variegata anche sulle altre reti di casa Rai a cominciare da Rai 4 che, questa sera, ospiterà un film, Last days on Mars. La pellicola diretta dal regista Gus Van Sant è stata presentata al 58º Festival di Cannes e adesso intratterrà il pubblico della tv pubblica, chiudendo l'ideale trilogia con Gerry ed Elephant. Il film andrà in onda prima di lasciare spazio alle repliche di The Exorcist, la serie tv ispirata all'omonimo film. Dario Fo e Franca Rame con "La nostra storia" saranno i protagonisti della prima serata di Rai 5. Il grande cinema anni settanta è di casa su Rai Movie che allieterà il suo pubblico con il film Sledge, un perfetto mix tra azione e western, che conquisterà i patiti del genere. Chiude l'offerta della prima serata della tv pubblica, Amore tra i Fiordi, la serie di film per la tv prodotti da Norvegia e Germania, in onda su Rai premium. Ma guardiamo insieme il dettaglio della programmazione della serata Rai di oggi lunedì, 11 settembre.

I PROGRAMMI TV RAI:

Rai1 ore 21.10 Il paradiso delle signore 2, fiction

ore 23.30 Tg 60 secondi e Speciale Petrolio, news e approfondimento

Rai2 ore 21.10 Criminal Minds 12, serie tv

ore 22.50 Il popolo eterno, anomimo

Rai3 ore 21.10 Presadiretta, approfondimento

ore 23.10 TgRegione , informazione

Rai4 ore 21.10 Last Days on Mars, film

Rai5 ore 21.10 Dario Fo e Franca Rame, documentario

Rai Movie ore 21.10 Sledge, film

Rai Premium ore 21.10 Amore tra i Fiordi, film

