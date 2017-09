STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino e Gilda Ambrosio pronti alle presentazioni ufficiali?

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino ha sfilato nel red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2017 per assistere alla premiere del film Racer And The Jailbird. Indossando uno splendido smoking nero di Gucci, il ballerino ha sfoggiato occhiali neri che poi ha lanciato davanti agli obiettivi dei fotografi. Stefano ha confermato di sentirsi particolarmente a suo agio anche in occasione di importanti eventi mondani anche se al suo fianco questa volta non c'è Belen Rodriguez, a differenza di quanto accaduto nella precedente occasione tre anni or sono. Neppure Gilda Ambrosio ha deciso di accompagnarlo sul tappeto rosso: non solo la fashion blogger si trova attualmente a New York in occasione della settimana della moda ma ancora una delle storie d'amore più chiacchierate dell'estate non è pronta per essere formalmente confermata. La coppia è stata fotografata insieme in varie occasioni ma, per ora, niente di più.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio pronti alla conferma ufficiale?

La relazione tra Gilda Ambrosio è balzata alle cronache durante l'estate ovvero in occasione delle vacanze ad Ibiza che i due diretti interessati hanno trascorso insieme ad altri amici. Da allora il ballerino e la fashion blogger hanno approfittato di ogni momento libero per vedersi, come confermato del viaggio di lui a Mykonos o del recente incontro avvenuto a Milano. Ma mentre il mondo del gossip si interroga, chiedendosi quando questo flirt verrà confermato ufficialmente (sarebbe la prima volta dopo la fine del matrimonio di Stefano e Belen Rodriguez), sono in molti a chiedersi a quando risalga davvero quello che appare come un colpo di fulmine. Novella 2000 ipotizza che l'interesse reciproco tra Gilda e Stefano vada indietro nel tempo e risalga a qualche mese fa ovvero a quando lei era ancora fidanzata con Andrea Rosso, il figlio del proprietario della Diesel. Sarebbe dunque stato proprio l'interesse per Stefano a porre fine a quella relazione sentimentale che durava già da tempo?

