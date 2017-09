UNA VITA/Anticipazioni puntata 11 settembre: Cayetana scopre il suo terribile destino Una Vita torna su Canal

Una Vita

Una Vita torna su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 per una puntata caratterizzatata ancora dalle conseguenze dell'incendio divampato ad Acacias 38. Teresa continuerà ad essere al fianco dell'amica, cercando di tirarla su di morale dopo la difficile operazione alla quale è stata sottoposta. La dark lady le ha salvato la vita e le non potrà fare a meno di sostenerla, anche davanti agli occhi di Mauro con il quale avrà un terribile diverbio. Ma la situazione sembrerà essere destinata a peggiorare quando la dark lady si risveglierà dopo l'intervento chirurgico: pensando che tutto sia andato per il meglio riprenderà fin da subito a dare ordini a destra e a manca, confermandosi la donna crudele di sempre. Sulle prime, infatti, Teresa e Fabiana decideranno di non confessarle di essere rimasta sfigurata a causa delle terribili ferite. Soltanto in seguito, il medico deciderà di mettere nelle mani della sua paziente uno specchio dal quale lei apprenderà il suo terribile destino.

Ramon convince Trini a tornare a casa?

Insieme ai problemi relativi le sorti di Cayetana, sfigurata a causa delle ferite, nella puntata di Una Vita di oggi continueranno a tenere banco le menzogne di Trini a Ramon. La coppia si incontrerà a casa degli Alvarez Hermoso ed entrambi mostreranno grande freddezza: il signor Palacios sarà ancora furioso nei confronti della moglie, colpevole di averlo abbandonato nel peggiore dei modi, ma allo stesso tempo si renderà conto di non poter vivere senza di lei: vorrebbe riaverla nella sua vita, dimenticando tutti i recenti avvenimenti ma non avrà il coraggio di ammettere questo suo stato d'animo. Anche un altro matrimonio sarà caratterizzato da bugie e problemi: all'insaputa di Casilda, Martin continuerà ad incontrare segretamente e su compenso Enriqueta, rischiando di farsi trovare in atteggiamenti inequivocabili da Lolita. Anche se la domestica non avrà nessuna prova sul tradimento dell'ex soldato, comincerà ad essere sempre più sospettosa, tanto da seguirlo per scoprire la verità.

