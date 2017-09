Un posto al sole: Niko e Susanna finalmente insieme, Pasquale approva? (Puntata 11 settembre)

Un posto al sole

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole che ripartirà da una delle vicende che venerdì scorso ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso: Niko confesserà finalmente i suoi sentimenti a Susanna? Tra i due colleghi sboccerà l'amore? Dopo nuovi piccoli ostacoli, finalmente Poggi avrà il coraggio di parlare senza più remore con la dolce Susanna e confessarle di considerarla molto di più di una semplice amica. Tali sentimenti saranno ricambiati anche dalla avvocatessa, che evidenzierà la propria gioia di poter cominciare una relazione con il ragazzo del quale è innamorata da tempo. Dunque tutto finirà nel migliore dei modi? Sarà meglio non dare nulla per scontato anche questa volta, soprattutto considerando il ruolo di fidanzato ferito assunto da Pasquale: il militare aveva creduto di nuovo che tutto stesse andando per il meglio, si tirerà indietro anche questa volta senza combattere?

Roberto aiuta Elena a risolvere i suoi problemi

Nella prima puntata settimanale di Un posto al sole non potranno mancare gli intrighi di Roberto, pronto ad usare Elena per portare a termine la sua vendetta ai danni di Marina. Dopo essere venuto a conoscenza dei problemi sul lavoro della mamma di Alice, l'imprenditore deciderà di scendere in campo per aiutarla, evitando che la situazione possa sfuggirle di mano. Riuscirà a risolvere questa nuova grana, peggiorando i rapporti già tesi con Marina? Arianna continua a sognare di poter gestire il Caffè Vulcano da sola e questo suo progetto finisce per creare nuove tensioni con Andrea: Pergolesi pensa che le mire imprenditoriali della compagna possano essere eccessive a causa dei loro attuali problemi economici ma Arianna non avrà nessuna intenzione di fare marcia indietro. Sarà questo l'inizio di nuovi problemi per un'altra coppia storica della soap partenopea?

