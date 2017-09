Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano al centro delle polemiche (Trono Classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Ancora una settimana alla partenza di Uomini e donne, che tornerà su canale 5 con il trono classico e con i quattro protagonisti alla ricerca dell’amore vero. Fra i tornisti della nuova edizione, tutti volti già noti al grande pubblico per aver già partecipato al dating show o ad altri programmi di Maria De Filippi, ritroveremo Mattia Marciano, che già in passato abbiamo imparato a conoscere alla corte di Desirée Popper. Il tronista, che pur vantando un ampio numero di fan è già stato investito da numerose polemiche, si è di recente ritrovato nel bel mezzo di una serie di pettegolezzi che potrebbero minare per sempre il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Nella seconda registrazione, infatti, qualcuno ha rivelato le voci che girano nell'ambiente, rendendo noto che a quanto pare potrebbe esserci un certo interesse fra Mattia e la bella Simona Ghio. Questi pettegolezzi saranno confermati? In attesa di scoprirlo, vi riveliamo che Mattia riceverà nuove critiche da parte di Vittoria, corteggiatrice di Paolo, la quale lo riterrà eccessivamente costruito e meno genuino del suo tronista.

SOLEIL, LA DEDICA A LUCA ONESTINI

Mentre Uomini e Donne si prepara a tornare su canale 5 con una nuova edizione e un trono over del tutto imperdibile, un vecchio protagonista del dating show si prepara a separarsi, per la prima volta, dalla sua bella scelta. Stiamo parlando di Luca Onestini, che da domani dovrà fare a meno della sua Soleil Sorgé per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip. La lunga separazione, però, non sembra preoccupare l’ex corteggiatrice, che nel pomeriggio di ieri ha affidato a una foto condivisa sui social il suo messaggio d’amore per Luca. “Oltre tutto. Oltre tutti. Oltre oceano. Go baby”, ha scritto Soleil, accompagnando le sue parole con una foto che la ritrae stretta al suo fidanzato. Tanti i messaggi ricevuti i da parte dei suoi sostenitori, convinti che il loro amore andrà avanti nonostante tutto. Qualcuno, però, non ha perso l’occasione di ironizzare e, fra i commenti, ha lasciato dei post molto divertenti: “Ma manco stesse a partì per il militare. Dai”, “Vorrei ricordare che va al grande fratello non in battaglia a salvare la patria”. Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

