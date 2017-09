Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: il grande ritorno di Michele D’Ambra (trono over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

In seguito alle ultime registrazioni del trono over rilasciate nei giorni scorsi dal sito ufficiale dei programmi di Maria De Filippi, molti fan di Uomini e Donne hanno notato l’assenza di Michele D’Ambra, cavaliere balzato all’onore delle cronache per aver avuto una breve liaison con Gemma Galgani. Qualche giorno fa, proprio D’Ambra, su richiesta delle sue numerosissime fan, ha anticipato che molto presto sarebbero arrivate nuove informazioni sulla sua presenza in studio, senza anticipare, però, nessun dettaglio. Tuttavia, qualche ora fa il cavaliere ha finalmente rotto il silenzio e, dopo un’attesa durata mesi, ha annunciato che molto presto sarà presente in studio assieme a tutti gli altri protagonisti del trono over. “Non è finita...tornerò”, ha scritto infatti sui social l’ex di Gemma Galgani, e se il buongiorno si vede dal mattino, dal suo ritorno non possiamo che aspettarci grandi sorprese. Se vi siete persi l’ultimo post del cavaliere, potete cliccare qui.

IL NUOVO AMORE DI ANNA TEDESCO

Manca esattamente una settima a alla nuova edizione di Uomini e donne, anche se i protagonisti del trono over si sono già riuniti nel parterre per per le prime due registrazioni. Fra nuovi volti e vecchie conoscenze, nella serie al via il prossimo 18 settembre ritroveremo anche Anna Tedesco, che nonostante le delusioni vissute negli ultimi mesi, non si precluderà la possibilità di frequentare un nuovo amore. La dama, infatti, dopo aver fatto un bel po’ di autocritica sulle esperienze passate, accetterà di uscire in esterna con Angelo, un cavaliere alla sua prima esperienza sul trono dei senior, che è rimasto profondamente colpito dal fascino della dama. I due, che per il loro primo appuntamento sceglieranno Gaeta, vivranno un'esterna molto coinvolgente e, una volta in studio, non potranno fare altro che confermare le emozioni vissute nella loro prima uscita. Dopo tanta sofferenza, Anna Tedesco ha incontrato la persona giusta?

