VERONICA ANGELONI/ "Sono molto legata alla mia privacy, quindi sarà" (Grande Fratello Vip)

Veronica Angeloni

Tra poche ore su Canale 5 ha inizio la seconda stagione del reality Grande Fratello Vip 2017. Nella lista dei nuovi inquilini figura anche il nome della pallavolista italiana Veronica Angeloni, vera e propria globetrotter del volley femminile italiano. Infatti, negli ultimi anni ha giocato in varie leghe sparse in tutto il mondo per poi approdare in Indonesia. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di questa sua esperienza in Indonesia: ”Eppure l’entusiasmo è incredibile e anche l’organizzazione. Sinceramente non me lo aspettavo. Sono impressionanti le differenze fra una cittadina come Gresik e le città enormi e ipermoderne come Giakarta e Surabaya, però nei palazzetti è sempre pieno”. Vedremo se la nota pallavolista sarà in grado di vincere questa sfida.

IL PROPOSITO

Nella medesima intervista a La Rosea, la Angeloni ha voluto parlare anche della sua decisione di prendere parte al reality di casa Mediaset raccontando le perplessità della mamma ben conscia di come alla figlia piaccia muoversi e viaggiare continuamente piuttosto che rimanere per diverse settimane all’interno della casa: “E’ la prima cosa che mi ha detto mia mamma: 'vuoi rinchiuderti per due mesi in una casa tu che a casa non ci stai mai?'. Che devo dire, ci provo, è una sfida anche questa”. Poi ha spiegato il motivo che l’ha spinta ad accettare: “Oddio qualche anno fa non avrei detto sì. Fra l’altro io sono una caciarona e di compagnia, ma sono anche molto legata alla mia privacy, quindi sarà dura. Aspettative? Portare la pallavolo a un pubblico che magari non la conosce e rimanere me stessa, farmi voler bene, far vedere quello che sono. Gli altri sono tutte persone di spettacolo che hanno più esperienza di me di queste trasmissioni”.

