BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl pronta ad avere un figlio da Andrea Iannone

La storia d'amore di Belen Rodriguez e Andrea Iannone è costantemente al centro del gossip italiano. Dopo un'estate durante la quale si è costantemente parlato di crisi tra la coppia, ora tutto sembra andare per il verso giusto. I due fidanzati hanno ripreso a pubblicare nei social network foto nelle quali appaiono insieme e la modella argentina qualche ora fa ha dato vita ad una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del pilota di Vasto. Insieme ad uno scatto nel quale bacia il suo fidanzato (clicca qui per vederlo), ha riportato alcuni versi di una canzone del venezuelano Danny Ocean, che tradotta significa: "E io voglio solo stare insieme a te / piccola, per favore, capiscilo / Solo dammi la tua mano e fidati di me / Se ti perdi, segui solo la mia voce / E prendi tempo, mami, tempo tempo) / Che io e te siamo fatti per stare insieme / E prendi tempo, piccola, il tempo / Che io e te, che io e te siamo fatti per stare insieme”.

I programmi per il futuro con Andrea Iannone

La foto nella quale Belen Rodriguez appare insieme al fidanzato Andrea Iannone ha conquistato migliaia di likes e numerosi commenti soddisfatti da parte dei fan della showgirl. Proprio in risposta ad uno dei complimenti dei suoi followers, la madre di Santiago è intervenuta affermando: "I figli sono la cosa più bella di questo mondo! Ne vorrei altri due". Non ha precisato i tempi di questo suo nuovo desiderio, ma Andrea Iannone è avvisato: molto presto anche lui potrebbe mettere su famiglia, anche se fino a qualche mese fa non aveva negato il proprio desiderio di attendere ancora prima di diventare padre, preferendo dedicarsi completamente al suo lavoro. E proprio la sua stagione in MotoGp è più che mai oggetto di critiche tra il popolo del web: anche a Misano il pilota ha deluso, a causa della sua decisione di ritirarsi per un problema al braccio. E come sempre, proprio Belen è finita nell'occhio del ciclone.

