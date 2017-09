Beautiful, anticipazioni puntata 12 settembre: Thomas fa la conoscenza di Sally Spectra

Beautiful

I fan di Beautiful la attendono da tempo un'interessante new entry che negli Stati Uniti in pochi mesi è riuscita a farsi amare. Si tratta, come certamente avrete intuito, niente meno che di Sally Spectra, la nipote dell'indimenticabile rivale di Stephanie. Questo nuovo personaggio incontrerà oggi Thomas per pura coincidenza: lui si troverà lì in preda alla forte delusione per essere stato ancora una volta sottovalutato alla Forrester Creations. La bella rossa sarà attratta dal rampollo Forrester ma lui non la degnerà di troppe attenzioni, tutto preso tra i suoi pensieri. Il dialogo sarà dunque di breve durata e resterà privo di conseguenze. Sulle prime Sally non informerà Thomas della sua vera identità, limitandosi a scambiare qualche parola con lui, ma sarà successivamente durante un colloquio con il barista che lei si presenterà ufficialmente. Quali novità porterà con sé la bella Sally e tutta la sua grande famiglia?

Steffy e Ridge al comando della Forrester Creations

Oggi a Beautiful Thomas avrà più di qualche motivo per essere deluso per essere stato di nuovo sottovalutato dalle decisioni di nonno Eric. La notizia della nuova carica assunta da Ridge, infatti, comincerà a diffondersi e giungerà alle orecchie di Steffy. La fidanzata d Liam apprenderà che il padre è stato nominato Co-Amministratore Delegato e che quindi d'ora in avanti loro potranno guidare insieme la casa di moda. La Forrester sarà entusiasta di questa novità, grazie alla quale d'ora in avanti potrà essere aiutata da una persona di grande esperienza. Ma potremo dire la stessa cosa da parte di Thomas, Rick e tutti gli altri Forrester sempre sottovalutati? E proprio parlando della progenie di Eric importanti novità sono all'orizzonte per Zende e Nicole: la coppia si rivedrà in scena dopo diverse settimane di assenza e sarà protagonista dell'ennesimo colloquio chiarificatore: il figlio di Kristen e Tony rinnoverà all'amata i suoi sentimenti, chiedendole di dargli una seconda possibilità. Sarà la volta buona?

