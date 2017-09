Benji e Fede/ Forum di Assago: il concerto 0+ Summer Tour arriva su Italia 1

Benji e Fede

Benji e Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, formano una delle coppie musicali più amate degli ultimi anni. Il loro è un successo senza precedenti che continua a macinare successi. Benji e Fede, infatti, sono ormai una realtà della musica italiana e il loro tour che si è concluso lo scorso 30 agosto è stato un vero trionfo che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni tappa. “Finisce stasera a Palermo il nostro Tour. Più di 30 concerti pieni di emozioni, di canzoni, di lacrime, di sorrisi... pieni di voi. Vi vogliamo un bene dell'anima. Ora è arrivato il momento di scrivere il Terzo disco. Ci vediamo il prossimo anno di nuovo qui sotto al palco per una nuova avventura... insieme, come sempre”, hanno scritto sui social Benji e Fede per ringraziare tutti i fans che, in questi mesi, li hanno seguiti ovunque sostenendoli sempre e comunque. Con il tour, Benji e Fede hanno portato in tutta Italia l’album 0+ (Zero Positivo) confermando il grande successo dell’album d’esordio. Uno dei concerti più belli è quello che Benji e Fede hanno tenuto al Mediolanum Forum di Assago e che Italia 1, per la gioia di tutti i fans, trasmetterà nella seconda serata di oggi, martedì 12 settembre.

I MOMENTI PIU’ BELLI DEL TOUR

Per Benji e Fede è stata un’estate ricca di successi ed emozioni. Dopo il concerto al Forum di Assago, i due cantanti hanno girato l’Italia per la gioia di tutti i fans per i quali hanno fatto realizzare un video “aftermovie” che riassume i momenti live più belli vissuti dai due insieme ai fans. Sul palco dello 0+ Summer Tour, Benji e Fede sono stati spesso accompagnati da Annalisca Scarrone, la cantante con cui hanno duettato sulle note del singolo sulle note del nuovo singolo, Tutto per una ragione. Subito dopo aver concluso il tour, Benji e Fede non si sono fermati. I due ragazzi si sono subito rimessi a lavoro per regalare nuove, grandi sorprese ai loro fans che attendono con ansia il loro ritorno. “Si chiude un capitolo se ne apre un altro..” – hanno scritto in un post mentre in un altro hanno aggiunto – “Stiamo preparando un paio di sorprese per voi”. Nuovo singolo in arrivo, dunque?

