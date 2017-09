CRIMINAL MINDS / Anticipazioni puntata 12 settembre: Tabù, Il custode e Il passero di Nelson

Criminal Minds

Triplo appuntamento con Criminal Minds, la serie statunitense di genere poliziesco, ideata da Jeff Davis e trasmessa dal 2005 dalla CBS e che racconta le avventure dei criminologi dell’FBI. Criminal Minds è tornato in onda su Raide con la dodicesima stagione che ha già scatenato accese polemiche tra i fans. Al termine della dodicesima stagione, infatti, lascerà il quartier generale di Criminal Minds Thomas Gibson che sarà licenziato. Inoltre, i fans della serie dovranno dire addio anche al personaggio di Aaron “Hotch” Hotchner. La notizia degli addii di questi personaggi ha lasciato l’amaro in bocca ai fans che seguono la serie sin dalla prima stagione. Sono tanti, infatti, i telespettatori pronti a boicottare quella che sia, negli Stati Uniti ch Nee in Italia è considerata una delle serie poliziesche migliori. La dodicesima stagione di Criminal Minds, comunque, promette grandi colpi di scena. Il team di Criminal Minds è così formato: l’agente speciale Supervisore Aaron "Hotch" Hotchne, dall’agente Speciale Spencer Reid, l’agente speciale Jennifer "JJ" Jareau, l’agente speciale Penelope Garcia, l’agente speciale supervisore Emily Prentiss, l’agente speciale supervisore David Rossi, la dottoressa Tara Lewis, l’agente Luke Alvez, l’agente speciale Stephen Walker.

LE TRAME DEGLI EPISODI

Sono tre gli episodi di Criminal Minds n onda questa sera su Raidue. Nel primo, intitolato “Tabù”, gli uomini dell’FBI sono alla prese con la scomparsa di tre donne. Un caso molto complicato che viene affidato Emily Prentiss. A seguire andrà in onda il secondo episodio della serata, dal titolo "Il Custode” in cui la squadra è alle prese con un serial killer. Il team dell’FBI concentra le sue ricerche lungo il sentiero degli Appalachi, nella Virginia rurale. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, intitolato “Il passero di Nelson”, i criminologi analizzano uno dei vecchi casi di Rossi e Gideon sperando di trovare qualche indizio per rintracciare un killer che è scappato. I nuovi episodi di Criminal Mindas vanno in onda alle 21.20 su Raidue ma possono essere visti anche in streaming collegandosi con pc, tablet e smartphone alla piattaforma Raiplay.

