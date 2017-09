Carla Cruz / Chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2? La modella è la fidanzata di Simone Rugiati

Carla Cruz e Simone Rugiati

Si chiama Carla Cruz una delle concorrenti a sorpresa di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Un ingresso inaspettato che era stato però annunciato nel corso della conferenza stampa dagli addetti ai lavori che non avevano però svelato i nomi delle due dirette interessate. Carla Cruz di mestiere fa la modella ed è la fidanzata di un personaggio molto noto della tv: stiamo parlando di Simone Rugiati, chef e conduttore di Cuochi e Fiamme e già al fianco di Belen Rodriguez nell’edizione 2016 di Tù sì que vales. Entrata a sorpresa nel Grande Fratello Vip, lei è però un volto poco conosciuto al grande pubblico. Simone Rugianti, in un'intervista a Verissimo, ci aiuta a conoscerla meglio e ne racconta alcuni tratti.

LA FIDANZATA DI SIMONE RUGIATI AL GRANDE FRATELLO VIP 2

"Carla è ecuadoregna, ho cercato di tenerla protetta fino a oggi, non volevo che questo mondo la stressasse. Lei l’ha presa male all’inizio, credeva che non volessi farmi vedere con lei. Stiamo insieme da 2 anni e 4 mesi, per me è un record. Conviviamo". La modella è pronta a vivere questa nuova avventura con l'entusiasmo e la voglia giusta. In questi giorni riusciremo a conoscerla meglio e capire il tipo di persona sotto l'aspetto caratteriale. La bella modella ecuadoregna ha quindi una grandissima occasione in questa edizione del Grande Fratello Vip. Vedremo se riuscirà a coglierla e a farsi conoscere e ben volere dal pubblico.

© Riproduzione Riservata.