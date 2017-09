Cherry Season, anticipazioni 12 settembre: è ancora scontro tra ragazze e ragazzi

Cherry Season

Continuiamo il conto alla rovescia per la conclusione di Cherry Season che chiuderà definitivamente i battenti il prossimo venerdì 15 settembre, dopo due stagioni estive di grandi emozioni. Negli ultimi giorni la soap turca ha perso l'interesse di un tempo, soprattutto a causa di trame fin troppo ripetitive e a tratti infantili, ma nonostante questo finale non troppo convincente c'è grande curiosità di scoprire come si evolverà la storia d'amore di Oyku e Ayaz, oltre che dei loro amici e parenti. Il lieto fine sarà di tutti o qualcuno sarà costretto a fare i conti con la propria infelicità? In attesa di scoprire le evoluzioni di tutte le principali storylines, questo pomeriggio rivedremo Oyku e Ayaz ancora ai ferri corti a causa delle recenti vicissitudini, prima fra tutte la richiesta di divorzio dell'architetto alla moglie. Per cercare di dimenticare i problemi, le ragazze decideranno di trascorrere un'allegra serata insieme proprio come faranno i loro fidanzati o marito.

Il brutto scherzo dei ragazzi alle ragazze

Nella puntata di Cherry Season di questo pomeriggio, i ragazzi vedranno il video nel quale le loro fidanzate e mogli si divertiranno insieme cantando a squarciagola. Saranno molto gelosi per questo loro comportamento, che dimostrerà come sappiano essere felici anche senza i loro amati, e decideranno di organizzare un macabro scherzo contro di loro. L'obiettivo verrà raggiunto e Oyku e amiche si spaventeranno a morte, almeno fino a quando scopriranno la vera identità dei mostri. Solo allora penseranno ad una strategia per portare a termine la loro vendetta: raggiungeranno il loro obiettivo? Nel frattempo, qualcuno non farà parte del gruppo: Mete continuerà a frequentare Naz, che trascorrerà la serata a casa dell'architetto. Qui verrà raggiunta da Seyma che, ancora convinta dei suoi sentimenti per l'ex amante, comincerà una vera e propria gara per conquistare il cuore di Mete. Chi avrà la meglio?

