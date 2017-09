Chi ha incastrato Peter Pan?/ Video, "Lo spot horror spaventa i bambini": Paolo Bonolis risponde alla polemica

Paolo Bonolis

Negli ultimi giorni su Canale 5, Mediaset ha iniziato a mandare in onda lo spot della nuova stagione di "Chi ha incastrato Peter Pan?". Paolo Bonolis e Luca Laurenti, seduti alla scrivania, osservano il promo del programma che manda in onda bambini mascherati da noti personaggi del mondo dell'horror. "Avevo detto che questa edizione sarebbe stata da paura, ma non in questo senso!" dichiara allora nello spot pubblicitario un ironico Bonolis, mentre Laurenti si nasconde sotto la scrivania per lo spavento. Uno spot apparentemente simpatico ed innocente che ha però scatenato le critiche del pubblico a casa. Sono state in particolare le mamme a lamentarsi perchè alcuni bambini, dopo la visione dello spot in questione, non sono riusciti a dormire perchè troppo spaventati. Le lamentele sono arrivate sino all'orecchio di Paolo Bonolis, che ha deciso di chiarire la vicenda.

PAOLO BONOLIS E L'ERRORE DELLO SPOT IN PRIMA SERATA

Con un video pubblicato su Instagram, introdotto da queste parole "Ciao followers, volevo fare delle precisazioni sullo spot di "chi ha incastrato Peter Pan"...e lo dico qui, visto che ormai sono diventato pratico #peterpan", Paolo Bonolis ha cercato di rispondere alle polemiche. "Mi hanno detto che ieri alcuni bambini non hanno dormito - esordisce il conduttore dello show di Canale 5, che continua - perchè hanno visto lo spot di Chi ha incastrato Peter Pan? dove c'erano dei bambini truccati come quelli dei film dell'orrore e dove pure Luca si spauriva. - così chiarisce - Quello è uno spot che abbiamo fatto per divertirci e che sarebbe dovuto andare in onda nella fascia protetta e cioè in seconda serata, è stato commesso un errore ed è stato mandato in prima serata". Bonolis allora si scusa: "Mi dispiace ma insomma, consolateli, spiegate ai bambini che è tutto un gioco, tutto un trucco e la trasmissione non è solo fondamentalmente per tutti, ma poi non fa paura - conclude scherzoso - Eh certo, c'è Laurenti, io paura un pò ce l'ho, ma ormai sono 22 anni, l'ho superata grazie al mio analista".

Ciao followers, volevo fare delle precisazioni sullo spot di "chi ha incastrato Peter Pan"...e lo dico qui, visto che ormai sono diventato pratico #peterpan Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 12 Set 2017 alle ore 05:08 PDT

