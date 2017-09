DUPLICITY/ Su Rete 4 il film con Clive Owen e Julia Roberts (oggi, 12 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rete 4

Duplicity, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 12 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola thriller del 2009 che è stata scritta e diretta da Tony Gilroy mentre nel cast spiccano una coppia di attori fenomenali come Clive Owen e Julia Robertas. I due attori americani avevano già collaborato precedentemente assieme nel film Closer. Clive Owen è famoso per aver interpretato ruoli di spicco in film come Last Knights, Killer Elite e Ragazzi miei. Julia Roberts è invece nota per pellicole del calibro di Pretty Woman, Confessioni di una mente pericolosa e Ocean's Eleven-Fate il vostro gioco. Duplicity venne distribuito nei cinema italiani nell'aprile dell 2009, un mese dopo l'uscita nelle sale cinematografiche americane. Il cast della pellicola diretta da Tony Gilroy, oltre a Julia Roberts e Clive Owen, vede la partecipazione di Paul Giamatti, noto al pubblico per Notte da leoni 2, Le idi di marzo e Romeo and Juliet. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME ANDRA' A FINIRE? LA TRAMA DEL FILM

La storia del film è ambientata a Dubai, nel 2003. Ray è un membro del MI6 che, in occasione di un party organizzato per la festa dell'Indipendenza americana, viene ingannato da un agente della CIA. Ques'utlima, dopo averlo sedotto, gli sottrae diversi documenti segretati. Passano cinque anni e nel corso di un'operazione a New York, Roy incontra Clare, l'agente segreto che diversi anni prima lo aveva ingannato. L'uomo non ci pensa su due volta e si getta all'inseguimento della donna, scoprendo che era proprio lei l'intermediaria con cui avrebbe dovuto concludere l'operazione in corso. Nonostante il rapporto conflittuale tra Roy e Clare, i due portano a termine lo scambio. In realtà, come la pellicola svela poco dopo, i due agenti sono complici ed il loro obiettivo comune è semplicemente quello di incastrare i rispettivi datori di lavoro per il loro interesse personale. Tutto va secondo i piani e Roy e Claire si incontrano così a Zurigo, con l'intezione di dividere il bottino dell'operazione il cui valore si aggira attorno ai 35 milioni di dollari.

