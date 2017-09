Fedez/ News 12 settembre: “Senza pagare” è cinque volte Disco di Platino, video

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Mentre tutto il mondo continua a interrogarsi sulle “rotondità sospette” sfoggiate da Chiara Ferragni sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e sulla possibilità che Fedez possa diventare presto padre, il rapper raggiunge un nuovo traguardo grazie al brano “Senza pagare”, che proprio ieri, per la gioia dei tanti fan, ha ottenuto il quinto disco di platino. Un successo che non sembra arrestarsi quello di Fedez, che insieme a J-Ax ha già realizzato un tour pieno di tappe sold-out, conquistando quasi sempre la prima posizione nelle classifiche di vendita. Per festeggiare il nuovo traguardo, il rapper ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo video, che con un’ampia panoramica ritrae tutto il suo pubblico intento a cantare “Senza pagare” nel corso di un concerto a Milano. Ora che il suo ultimo singolo ha raggiunto un successo senza precedenti e la sua vita lavorativa continua a regalargli grandi soddisfazioni, il rapper è pronto a diventare papà? Per visualizzare il suo video, potete cliccare qui.

DOPO LE VOCI, LA SMENTITA?

Sul web non si parla d’altro: Chiara Ferragni è incinta? A svelare qualche piccolo dettaglio, di recente, è stato Gabriele Parpiglia, che con una breve diretta sui social ha confermato tutti i sospetti sulla natura delle sue rotondità. Tuttavia, nella giornata di ieri, la fashion blogger più amata d’Italia ha pubblicato un nuovo scatto, che sembrerebbe confutare, una volta per tutte, le tante ipotesi fatte di recente dai bene informati. In una delle sue ultime foto, infatti, Chiara Ferragni si lascia immortalare con una maglia bianca molto aderente, che oltre a non evidenziare alcun pancino, sottolinea il ventre piatto e la sua forma fisica perfetta. Da che parte sta la verità? Ma, soprattutto, i due protagonisti di questa storia daranno presto una smentita o confermeranno tutte le voci sulla gravidanza? Naturalmente, i fan sperano nell'arrivo di un bebè, che in seguito alla proposta di matrimonio potrebbe presenziare alle nozze ormai imminenti. Se volete visualizzare la foto di Chiara Ferragni su Instagram, potete cliccare qui.

