GRANDE FRATELLO VIP 2 / Nomination e pagelle della prima serata: strepitoso Malgioglio

Grande Fratello Vip 2016, Joe Rimorchio e Carmen Di Pietro

CARLA CRUZ E IVANA MRZAOVA

Due bellezze, forse quelle che risaltano di più all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Entrambe però sono sembrate impacciate e hanno preferito il silenzio per questo meritano un quattro perché rischiano di eclissarsi e di uscire subito dal gioco almeno per la preferenza del pubblico. Un monito va fatto anche per il vestito scelto dalla Cruz, che qui si merita un non giudicabile, perché lascia davvero molto poco alla fantasia. Diciamo che forse sarebbe stato meglio presentarsi con un outfit diverso. Rimane il fatto che sono davvero molto belle entrambe e hanno comunque grande eleganza. Se riusciranno a sbloccarsi dal punto di vista del rendersi un po' protagoniste faranno bene e hanno la possibilità di durare molto dentro la casa del Gf Vip. Per il momento sono fortemente rimandate e anche a rischio eliminazione. Qualcuno intanto sui social protesta e risponde semplicemente con un: "Chi le conosce?".

MARCO PREDOLIN E LUCA ONESTINI

Marco Predolin deve rilanciare la sua figura e sicuramente questo è il contesto giusto. Voto sette in pagella per lui. Prima ci ha provato con Il Gioco delle Coppie, poi appena entrato nella casa inizia subito a ballare con Cecilia Rodriguez. Ha dato subito l'impressione che dentro la casa del Gf Vip potrà fare la sua figura anche perché tutti lo conoscono come personaggio simpatico e molto frizzante. Luca Onestini si prende un bel sei e mezzo di incoraggiamento. I più giovani lo adorano per Uomini e Donne, ma lui non ha grande confidenza con il mondo dello spettacolo. Sicuramente è un personaggio che attirerà molti fan della trasmissione di Maria De Filippi per seguirlo a lui starà crescere all'interno della casa nel mondo dello spettacolo. E' un ragazzo giovane può fare bene, ma deve migliorare anche perché le aspettative nei suoi confronti sono altissime.

LORENZO FLAHERTY E SIMONA IZZO

Lorenzo Flaherty in pagella si merita un sette pieno perché non è facile tornare protagonisti in televisione dopo un po' di tempo nell'anonimato. Lui ha la forza di non prendersela anche quando Malgioglio lo scambia per il protagonista di Lessie. Sicuramente da questo programma può avere agio anche la sua carriera perché è un ottimo attore e merita di fare il suo mestiere al meglio. Magari il Gf gli darà il via per fare meglio. Simona Izzo merita un sei perché il suo personaggio forse rischia di diventare sintomo di polemiche. Sembra accomodante e carina con tutti, ma rischia di finire in conflitto con Alfonso Signorini che l'ha provocata e non poco. Per ora rimane tranquilla e accetta tutto, ma c'è la possibilità che possa esplodere. Di sicuro però merita la sufficienza perché non si possono giudicare le intenzioni future. La sua è stata una puntata tranquilla senza nessun picco e con pochissimi momenti di grande emozione. VERONICA ANGELONI E CRISTIANO MALGIOGLIO Voto 10 per Cristiano Malgioglio personaggio che subito si impone come protagonista e che sicuramente crea polemica. Appena entrato dentro la casa del Gf Vip sottolinea che sarebbe più felice se potesse dormire da solo, poi non riconosce nessuno. Gaffe con Veronica Angeloni quando dopo averla salutata dice a Simona Izzo: "Finalmente una donna vera". Voto 4 quando dice che chiamerà un elicottero per andare via se perderà la prova. Non vuole calarsi nel gioco e non si capisce perché allora abbia deciso di entrare, forse però è solo la parte che vuole portare avanti. Gaffe con Lorenzo Flaherty al quale chiede se aveva fatto il telefilm di Lessie. Gaffe poi anche con i fratelli Rodriguez: "Non potevano mandarci Belen". Sicuramente farà discutere molto, ma il Gf Vip sarà guardato soprattutto per lui. Abbastanza anonima Veronica Angeloni che si prende un voto 5 per la prima serata, ma è normale che un'atleta professionista si trovi in difficoltà nel mondo dello spettacolo al debutto. Sicuramente è bellissima, dimostra anche di essere simpatica e ironica. Dovrà fare un percorso di crescita e ci si aspetta molto da lei.

CARMEN DI PIETRO E IGNAZIO MOSER

Carmen Di Pietro merita un 10 in pagella grazie alla grandissima ironia che la contraddistingue e che non la fa scoppiare di fronte a due scherzi che forse avrebbero fatto arrabbiare chiunque. Prima se la deve vedere con un autista che non la tollera e la provoca, poi con Joe Rimorchio che gliene dice di tutti i colori. Lei non si scompone e mostra classe oltre a bellezza incredibile. Nella casa sarà protagonista e vedremo se dimostrerà dei difetti che magari infastidiranno gli altri. Ignazio Moser invece inizia l'avventura in salita, per questo merita un 5. Non tutti lo conoscono anche se è davvero un bel ragazzo, forse ha bisogno di tempo per adattarsi al programma anche perché non ha fatto praticamente niente nel mondo dello spettacolo. Sicuramente il viso ce l'ha, dovrà trovare gli argomenti che vedremo se mancheranno. Ha anticipato che il padre gli ha raccomandato di fare il bravo con le donne, sarà il rubacuori di questa serie? Di sicuro sono moltissime le bellezze presenti all'interno della casa.

DANIELE BOSSARI E GIULIA DE LELLIS

Daniele Bossari è abituato a stare davanti alla telecamera, ma magari in altri contesti. Nella prima puntata del GfVip è risultato un pochino anonimo e in pagella si prende un cinque che sa di rimandato. Il noto conduttore ed esperto musicale rischia di essere offuscato dalle altre grandi personalità se non cambia un po' atteggiamento perché i troppo educati e taciturni in televisione finiscono in secondo piano. Giulia De Lellis arriva sull'onda della polemica dello scorso anno per il presunto flirt all'interno della casa tra il suo fidanzato Andrea Damonte, conosciuto a Uomini e Donne, e Asia Nuccetelli figlia di Antonella Mosetti. Merita un cinque anche lei perché ci si aspettava molto e il pubblico la ama, ma dovrà fare qualcosa di più per far emergere il suo personaggio rimasto dopo la prima serata nettamente in ombra rispetto a personaggi più forti. Come si comporterà? Ci saranno polemiche? Staremo a vedere.

GIOVANNI IMPASTATO E AIDA YESPICA

Giovanni Impastato si merita un bel otto in pagella. Il comico di Colorado ha dimostrato subito grandissima simpatia e ha fatto ridere tutti con la battuta verso Aida Yespica a cui sottolinea: "Lei farà una passarella, io magari una passatina". E' ironico, simpatico e ha tutto per diventare uno dei protagonisti. Magari sarà lui quello che preferirà il pubblico anche se i personaggi all'interno della casa si trasformano e dovremo vedere come varierà il suo percorso. Aida Yespica è stata un po' anonima e merita un cinque e mezzo. La splendida modella mostra ancora una volta la sua bellezza che non svanisce con il passare degli anni. Ha raggiunto le trentacinque primavere, ma sembra ancora una ragazza di vent'anni. Quanti cuori infrangerà dentro la casa? Lei ha spento subito le possibili voci perché ha sottolineato di entrare nella casa da impegnata. Va premiata la sua umiltà e colpisce quando ha visto la stazione e ha detto di avere avuto momenti peggiori nella sua vita.

CECILIA RODRIGUEZ E JEREMIAS RODRIGUEZ, SERENA GRANDI

Partono come ''i fratelli di Belen Rodriguez'' Cecilia e Jeremias tanto che al Gf Vip saranno un unico personaggio. Hanno bisogno di tempo perché non si considerano vip e non hanno fatto molto. Devono superare i pregiudizi, ma per la semplicità con cui si sono posti nella casa meritano un bel sei e mezzo di incoraggiamento. Sono bellissimi, giovani e hanno una grande possibilità perché dalla casa più famosa della televisione agli show il passo è estremamente breve. Serena Grandi è la vera star di questa edizione come lo fu Valeria Marini lo scorso anno. Subito si è posta in maniera positiva anche se qualcuno sul web le ha rimproverato il troppo pavoneggiarsi all'inizio sulla passerella, rapita dai complimenti dei fan e indifferente alle parole di Ilary Blasi. Si merita un sette in pagella e ci sta che abbia fatto così. Staremo a vedere come si comporterà all'interno della casa e se avrà qualche problema con gli altri.

