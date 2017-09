GIANNI MORANDI / In uscita il nuovo album: la confessione del cantante (Techetechetè)

Gianni Morandi a Techetechetè (LaPresse)

Gianni Morandi è uno dei protagonisti della puntata di oggi di Techetechetè. Il cantante, amatissimo da giovani e meno giovani, è pronto a sfornare un nuovo capolavoro sicografico, frutto di mesi di lavoro. Un album di inediti che Morandi non vede l'ora di far ascoltare al suo pubblico e chissà se sono state sfornate dalla penna e dalle agende del cantante, così come lui stesso ha svelato accade da anni. "Una volta scrivevo su quaderni, poi sulle agende che mi dava la banca, da una quindicina d'anni sulle moleskine. - ha raccontata a La Stampa - Me l'ha insegnato mio padre. Ora è il mio archivio personale: se mi dice una data del 1971 so dirle cosa faceva. Una sera a Chiavasso non c'era tanta gente, oppure sì, pioveva... O ancora: quel giorno ho incontrato Pasolini, è andato in Persia a girare un film e dice che Reza Pahlavi è un sovrano illuminato". (Anna Montesano)

DA "VOLARE" AL NUOVO ALBUM

Un anno ricco di impegni e novità questo 2017 per Gianni Morandi. Quest'estate è stato l'autore, insieme a Fabio Rovazzi, di uno dei tormentoni che ancora suona nelle radio, "Volare", ma presto sarà in tv con una fiction in onda in prima serata su Canale 5 che lo vede protagonista e che porta il titolo di "L'Isola di Pietro". Articolata in sei puntate, debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset il prossimo 24 settembre e vedrà Morandi nei panni, per l'apppunto, di Pietro, un pediatra che lavora a Carloforte dove ha visto crescere tutti i bambini tranne sua figlia Elena. Quest'ultima ha infatti lasciato casa sua da adolescente e oggi è diventata una brava poliziotta che decide di tornare sull'isola dove si vede costretta a fare i conti con il proprio passato, costretta anche da un episodio di cronaca che ha sconvolto la comunità e che la spinge ad indagare.

UN 2017 RICCO DI SORPRESE PER GIANNI MORANDI

Ma non è finita qui perchè, oltre alla fiction che lo vedrà protagonista, Gianni Morandi ha annunciato l'uscita del suo prossimo album, che sarà il 40esimo della sua carriera e si chiamerà «D’amore d’autore», in uscita su iTunes dalla sera del 16 novembre e in tutti i negozi dal 17 per Sony Music. Per comunicarlo a tutti, da bravo ed eterno giovane qual è, ha scelto i social. Ecco allora il suo messaggio: «Ciao a tutti. Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane. Sarà una bella occasione per incontrarci», ha detto il cantante sulla sua pagina Facebook, per poi aggiungere «Per voi, follower e utenti di questa pagina, c’è la possibilità di prenotare e assicurarsi i biglietti con 24 ore di anticipo sulla partenza delle prevendite, prevista dal 29 agosto alle ore 15. Se qualcuno di voi fosse interessato, lunedì a partire dalle ore 16, potrà trovare su questa pagina, un link con le informazioni utili», ha concluso.

