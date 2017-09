Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez, Luca Onestini / L'ex tronista non pervenuto? (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini, Uomini e donne

Il Grande Fratello Vip 2017 ha preso il via ieri sera e lo ha fatto all'insegna di Maria De Filippi e Uomini e donne. Ebbene sì. Giulia De Lellis è un'ex corteggiatrice e attuale fidanzata del tronista Andrea Damante, Luca Onestini è il tronista più discusso della scorsa edizione del trono classico, e Cecilia Rodriguez direte voi? Facile. La bella argentina non è solo la sorella di Belen Rodriguez ma anche la fidanzata di un ex corteggiatore e tronista ovvero Francesco Monte. In fondo i tre sono legati da un filo sottile e sicuramente potrebbero fare gruppo nella casa insieme a Jeremias, concorrente in coppia con Cecilia. Ma com'è andata la loro prima serata?

CHI È ANGELA? LA GAFFE DELLA DE LELLIS

Le due donne si sono fatte notare subito. Entrambe hanno optato per un look total black ed entrambe hanno dato del filo da torcere a conduttori e concorrenti (e non solo). L'ingresso di Giulia De Lellis non solo è stato segnato da un saluto al suo fidanzato, attualmente negli Usa, ma anche da una gaffe che è finita subito in tendenza al grido di "Chi è Angela?". Quando Signorini le fa notare di sembrare molto a Piero Angela nelle sue spiegazioni, ecco che l'ex corteggiatrice fa la fatidica domanda forse pensando che si tratti di un'altra donna e non pensando subito al noto Piero. Il pubblico riuscirà a perdonarla o continuerà a chiedersi quale sia il suo ruolo in una casa di vip? Forse nei prossimi giorni scopriremo molto quale sarà la sua "indole" gieffina fino ad allora non possiamo che vedere o rivedere il suo debutto di ieri sera.

CECILIA RODRIGUEZ E LUCA ONESTINI

Altra storia per Cecilia Rodriguez. La bella argentina è entrata in casa insieme a suo fratello è subito ha avuto da ridire non solo per via della battutina di Alfonso Signorini "Assomigli a Belen prima delle punturine" ma anche con Malgioglio e Simona Izzo che subito li hanno presi di mira facendo notare la differenza tra loro e i due fratelli al grido di "Tu che lavori fai?". L'unico non pervenuto della serata o, meglio, del trio, è proprio il tronista Luca Onestini. Chi lo conosce sa bene che in un primo momento Luca non si fa subito strada tra discussioni e pettegolezzi, ama molto osservare, e proprio per questo sembra che la sua prima serata al GF VIP sia finita con il tronista non pervenuto. Ci sarà modo per lui di recuperare nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Siamo sicuri di sì.

© Riproduzione Riservata.