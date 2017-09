Giuseppe Iannoni / Il matrimonio con Carmen Di Pietro è finito? La verità a Pomeriggio Cinque

Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni

L’avventura di Carmen Di Pietro nella casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente cominciata. La prorompente showgirl ha già conquistato le simpatie del pubblico sfoggiando un simpatico reggiseno come copricapo e tirando immediatamente fuori la sua simpatia con cui ha travolto i compagni d’avventura. Mentre Carmen si gode la casa del Grande Fratello Vip, il marito Giuseppe Iannoni, nel salotto di Pomeriggio Cinque, ha svelato la verità sul loro matrimonio. Carmen Di Pietro, lo scorso agosto, ha annunciato la separazione dal marito che, tuttavia, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha ridimensionato la gravità della situazione. “Sai Barbara, il tempo spazza via i problemi come il vento spazza via le foglie d’autunno. Quello che resta sono le cose importanti che sono una famiglia, due figli e il rispetto reciproco. Il Grande Fratello Vip ci ha fatto riavvicinare. Lei mi ha anche chiesto di allenarla e oggi sfoggia un fisico top” – afferma Giuseppe che, di fronte alle domande di Barbara D’Urso aggiunge – “Il rapporto c’è. Vuoi sapere se dormo con lei? Con Carmen non si può dormire. In 20 anni avrò dormito con lei tre o quattro volte”. Separazione congelata dunque?

LE DICHIARAZIONI DI CARMEN DI PIETRO

Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni sono legati da tantissimi anni. Il loro amore è stato coronato prima dalla nascita dei due figli, Alessandro e Carmelina. Al settimanale Nuovo, la Di Pietro ha annunciato la fine del suo matrimonio con il padre dei suoi figli. “Tra noi non c’è stata alcuna crisi: semplicemente si è spento a poco a poco il sentimento. Mio marito era sempre via per lavoro, ci vedevamo solo nel fine settimana e la distanza fisica ci ha divisi anche sul piano emotivo” – ha detto la simpatica Carmen che poi ha aggiunto – “Ho spiegato a tutti e due la situazione con grande delicatezza e loro, che per l’età che hanno sono maturi e responsabili, hanno capito benissimo”. Ora, però, le parole del marito Giuseppe cambiano tutto.

