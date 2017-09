IL BIANCO, IL GIALLO, IL NERO/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma (oggi, 12 settembre 2017)

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GIULIANO GEMMA E TOMAS MILIAN

Il bianco, il giallo, il nero, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 12 settembre 2017 alle ore 16.25. Una pellicola western all'italiana che è stata diretta nel 1975 da Sergio Corbucci. La pellicola, che rientra nella categoria degli spaghetti wester, vede un cast composto da grandi nomi del cinema italiano ed internazionale come Giuliano Gemma e Tomas Milian. Thomas Milian, che nel film veste i panni di Sakura il giallo, è diventato famoso in Italia grazie al suo ruolo da protagonista dei film dedicati al personaggio di Er Monnezza. Giuliano Gemma, che invece veste i panni del Bianco, è scomparso nell'ottobre del 2013.

Tra le sue più grandi interpretazioni sono da citare quella in film come Tex e il signore degli abissi, Il grande attacco, Un uomo in ginocchio, Ciao nemico e Speriamo che sia femmina. La pellicola diretta da Sergio Corbucci venne prodotta da tre case cinematografiche diverse, ovvero la Mudial, la Filmel e la Tritone. L'intero film venne girato da Roma e Madrid, nonostante la produzione fosse italiana.

L'attore Tomas Milian, che in Il bianco, il Giallo, il Nero veste i panni di Sakura il Giallo, è stato un noto attore cubano, poi naturalizzato italiano. La sua lunga carriera è stata costellata di successi cinematografici. Sono infatti tantissimi i film interpretati da Milian. La sua interpretazione più recente risale al 2014 , alcuni anni prima della sua scomparsa avvenuta nel marzo del 2017. In quell'anno entrò a far parte del cast del film Fugly, diretto da Alfredo De Villa. L'ultima apparizione cinematografica di Giuliano Gemma risale invece al 2012 (esattamente un anno prima della sua scomparsa), nel film To Rome with love, pellicola diretta da Woody Allen. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

IL BIANCO, IL GIALLO, IL NERO, LA TRAMA DEL FILM

I tre personaggi principali del film, il Bianco, il Rosso ed il Giallo, sono alla ricerca di un cavallo molto speciale. Si tratta infatti del pony donato dall'imperatore del Giappone a tutti i suoi sudditi partiti alla volta dell'America. L'animale è stato però rubato, ed i ladri pretendono un ingente riscatto pari ad un milione di dollari. Il furto è stato messo a segno da un gruppo di indiani fasulli, con l'intenzione di scatenare una vera e propria guerra ai danni dei pellerossa. Il trio, composto da Sakura, Black Jack e Blanc de Blanc, ha il compito di recuperarlo. La somma di denaro destinata ai rapitori viene affidata nelle mani dello sceriffo Black Jack, interpretato da Eli Wallach. In realtà, le intenzioni di Sakura il Giallo e di Blanc de Blanc lo svizzero sono tutt'altro che nobili. I due furfanti hanno infatti pianificato di sottrarre allo sceriffo la somma destinata a pagare il riscatto.

