IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Lucas non crede nella colpevolezza di Emilia

Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. Attenzione quindi alla piccola variazione di orario, causata dalla partenza del Grande Fratello Vip il cui daily verrà trasmesso proprio dalle ore 16:10 alle ore 16:20. Tale decisione ha scontato ancora i fan della telenovela spagnola, da sempre costretti ad assistere ad una serie continua di variazioni di palinsesto. Si ripartirà questo pomeriggio dagli intrighi di Donna Francisca, che mostrerà un'inspiegabile disponibilità nei confronti di Raimundo. Il suo consiglio di sfruttare la propria caria per organizzare l'evasione di Emilia, però, non convincerà il nuovo intendente. Al contrario: Raimundo capirà che la sua ex fiamma potrebbe avere delle intenzioni poco raccomandabili e deciderà di mettere con lei le cose in chiaro, dicendole di non credere in nessun modo alla sua eccessiva disponibilità. Basteranno queste parole per convincerla a tirarsi indietro?

I dubbi di Lucas su Emilia

Insieme agli intrighi di Donna Francisca, nella puntata de Il Segreto di oggi continuerà a tenere banco la forte apprensione per la sorte di Emilia e i dubbi che lei non sia colpevole. Per quale motivo dovrebbe avere ucciso Sol? A sospettare che l'amica non possa essere arrivata a tanto, sarà lo stesso Luca che tranquillizzerà Alfonso dicendogli di pensare che ci sia sotto dell'altro. Dunque Emilia avrebbe mentito per coprire qualcuno, ma chi? Il dottore avrà il suo bel da fare a Puente Viejo, recandosi anche a Los Manantiales per visitare Emilia dopo il suo svenimento. Niente di strano colpirà la sua attenzione e alla donna verrà soltanto consigliato di non stancarsi troppo. Le sue condizioni di salute potrebbero infatti essere causate soltanto dallo stress per i recenti avvenimenti legati a Hernando e Beatriz. Camilia verrà tranquillizzata da queste parole: potrà fidarsi della diagnosi di Lucas o ci sarà sotto dell'altro?

