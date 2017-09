Il Paradiso delle Signore 2/ Anticipazioni puntata 12 settembre: i genitori di Teresa in città

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1

Doppio appuntamento con Il Paradiso delle Signore 2 che torna in onda questa sera su Rai1 con la seconda puntata. La fiction ci ha riportato al 1956 e, in particolare, alla riapertura del Paradiso dopo il mese di agosto. Le città sono ancora vuote ma se a questo ci uniamo lo scandalo che tra travolto il grande magazzino, si spiega l'assenza, o quasi, di clienti. E allora come risollevare le sorti di tutto? Proprio da qui riparte la soap travestita da fiction che ha il merito di portarci indietro nel tempo raccontando eventi di costume e di attualità usandoli come cornice ad intrighi sentimentali e ad eroi buoni di cui Il Paradiso delle Signore è ricca. Pietro è rimasto senza la sua Teresa tornata a casa per le vacanze ma tornata a Milano ormai da qualche giorno in gran segreto. La giovane è pronto a dare un'altra possibilità all'imprenditore a patto di sapere tutta la verità su quanto accaduto con la moglie Rose.

ROCKEFELLER E I GENITORI DI TERESA NEL FUTURO DI PIETRO MORI

I due trovano finalmente un punto comune e guardano avanti con amore. Teresa è pronta a dare una seconda possibilità a Pietro che la chiede in sposa, ma siamo davvero sicuri che Rose si farà da parte? L'ex moglie di Mori è in città con il suo nuovo marito ma non solo è intenzionata a mettere le mani sul grande magazzino ma anche sullo stesso Pietro. Per Teresa si avvicinano tempi duri a cominciare da oggi quando la fiction tornerà con la seconda puntata. Ma cosa vedremo? Per rilanciare l'immagine del magazzino, Pietro decide di puntare tutto su Domenico, il nuovo magazziniere, superstite di Marcinelle. Proprio per questo organizza una cerimonia in suo onore che si trasforma in una vendita di beneficenza quando il giovane si tira indietro. Come se questo non bastasse, la nemica di Pietro, Andreina, scopre che il negozio sul marciapiede opposto a quello del Paradiso potrebbe presto ospitare un negozio della compagnia Rockefeller a Milano, come reagirà Pietro a questa notizia? Ciliegina sulla torta è l'arrivo dei genitori di Teresa a Milano, i due scopriranno tutto?

