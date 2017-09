Il Paradiso delle Signore 2 / L'eleganza delle commesse, tra acconciature e collant trasparenti

Il Paradiso delle Signore 2

Torna, e alla fine è tornato. Il Paradiso delle Signore 2 è finalmente sbarcato su Rai uno con un doppio imperdibile appuntamento, lunedì e anche domani, martedì, in prima serata alle 21:25. Tantissimi acclamavano il suo ritorno e così Pietro, Andreina, Vittorio, Teresa, Clara e tutti i personaggi hanno accontentato i numerosi fan regalando una nuova avvincente stagione. Tra i top di questa prima puntata la bellissima e romanticissima, seppur inaspettata, proposta di matrimonio che Mori ha fatto a Teresa, con un bellissimo anello. Tra i top anche il racconto di come le commesse e le lavoratrici del Paradiso ogni giorno si preparano per cominciare la loro giornata: calze trasparenti color carne tirate con guanti rossi per non sfilarle, abito da lavoro celeste, cura dei manichini e di tutti i tessuti, capelli sempre in ordine. Tra le cose più belle di questa prima puntata anche i video e le musiche utilizzati da Vittorio per le sue pubblicità.

COSA NON CONVINCE DELLA SECONDA EDIZIONE?

Più atteso della finale dei Mondiali, più acclamato dell'ultima puntata di Game Of Thrones, è tornato Il Paradiso delle Signore arrivato alla stagione numero 2. Tantissimi, infatti, sono stati i commenti sui social dei molti fan che facevano addirittura il conto alla rovescia per vedere di nuovo Il Paradiso in TV: stoffe, vestiti, colori, musiche, Italia degli anni 50. Il Paradiso delle Signore è questo e molto di più. Ma la prima puntata di questa nuova stagione ha avuto anche qualche flop. Tra i momenti peggio di questa serata la morte di Mandelli, l'addio della Callas, lo scontro tra Pietro e la sua ex moglie Rose, il desiderio di vendetta da parte di Andreina e l'eccessiva "rigidità" di Clara anche mostrata nella stagione numero 1, ma per il momento non ancora addolcita. Tra i flop più flop anche la scena della "piscina", con Teresa in acqua incapace di nuotare e Vittorio pronto a salvarla. (Fabiola Granier)

