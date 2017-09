Mikaela Neaze Silva / La velina bionda di Striscia la Notizia offesa con insulti razzisti

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Insulti razzisti su Mikaela Neaze Silva, una delle due nuove veline Striscia la Notizia. Luca Abete, inviato storico di Striscia, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato la foto delle nuove veline non immaginando cge avrebbe dato il via ad una serie di insulti razzisti sulla velina bionda. Mikaela, infatti, affiancherà Shaila Gatta, velina mora, sul bancone di Striscia la Notizia. Alcuni utenti, però, non hanno gradito la scelta di Antonio Ricci scrivendo insulti pesanti sui social all’indirizzo della nuova velina. “Toglie il posto a una delle nostre ragazze, ne abbiamo di bellissime" – ha scritto qualcuno come riferisce la Repubblica mentre un altro ha aggiunto - "Si è persa l'identità nazionale per il politicamente corretto". C’è, poi, chi approfitta della scelta delle veline per parlare di politica: "Con questa velina negr4 ogni volta che vedo Striscia darò sempre più ragione a Salvini". Molti utenti, però, hanno difeso Mikaela ricordando che, prima di lei, a Striscia la Notizia, ci sono state numerose straniere sulle quali nessuno ha avuto da ridire: “Della Hunziker (svizzera, ndr) nessuno disse niente perchè era bianca", "Quando il razzismo ostacola persino la passione italiana per le belle figliole vuol dire che abbiamo oltrepassato di brutto la soglia del pericolo".

LA SCELTA DELLE VELINE

Striscia la Notizia tornerà presto in onda con la nuova edizione. Al timone del tg satirico più famoso della televisione italiana ci saranno, come sempre, Ezio Greggio e Michelle Hunziker che saranno affiancati dalle nuove veline. Dopo l’addio di Ludovica Frasca e Irene Cioni, a scegliere le nuove veline è stato il patron di Striscia, Antonio Ricci. Nessuna selezione televisiva com’è accaduto negli ultimi anni con il programma Veline. A ballare sul bancone di Striscia la Notizia nella nuova edizione saranno Shaila Gatta, 21 anni, originaria i Secondigliano (Napoli), ballerina ed ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi e Mikaela Neaze Silva, 23enne nata a Mosca e figlia di medici. Il padre è dell’Angola mentre la madre è afghana. Mikaela è nata in Russia ma vive in Italia da quando aveva sei anni.

© Riproduzione Riservata.