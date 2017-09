REAL STEEL/ Su Rai 4 il film con Hugh Jackman ed Evangeline Lilly (oggi, 12 settembre 2017)

il film di fantascienza per la prima serata di Rai 4

SHAWN LEVY ALLA REGIA

Real Steel, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 12 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola fantascientifica del 2001 che è stata diretta da Shawn Levy, annovera tra i suoi protagonisti Hugh Jackman e Evangeline Lilly. La trama è totalmente tratta dal romanzo intitolato Steel dello scrittore statunitense Richard Matheson. Huge Jackman è famoso soprattutto per l'interpretazione del ruolo di Wolverine all'interno della saga degli X-Men, ha poi preso parte, tra gli altri, a pellicole come Pan - Viaggio sull'isola che non c'è, Mes Miserables e Notte al museo - Il segreto del faraone. L'altra protagonista del film, Evangeline Lilly, è nota al grande pubblico come interprete principale della serie tv Lost e per le sue apparizioni al cinema in film come Lo hobbit, The Hurt Locker e Afterwards. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Siamo nel 2020. In un futuro non troppo lontano, i robot combattono sui ring di pugilato, a volte sostituendo gli umani. Charlie è ormai vicino ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo nella sua categoria ma qualcosa non va secondo i suoi piani, perché poco prima dello scontro decisivo viene sostituito da un robot, Ambush. Charlie decide così chiudere con la sua carriera di pugile, trasformandosi in una sorta di procuratore di Ambush. L'ex pugile inizia a prendere parte ad una serie di combattimenti clandestini, con la speranza di guadagnare un pò di soldi facili. Ma durante un incontro, il robot viene disintegrato in mille pezzi.

Poco dopo scopre che la sua fidanzata è morta e che il figlio della donna, Max, verrà assegnato a lui per un certo periodo di tempo nonostante il suo rifiuto. Con il denaro ottenuto per Max, Charlie acquista un nuovo robot che si rivela ben al di sotto della sue aspettative. L'androide verrà infatti distrutto costringendo Charlie a costruire un nuovo robot utilizzando vecchi pezzi di ricambio. Recatosi in una discarica assieme a Max, rinviene la carcassa di un androide che il piccolo cerca in tutti i modi di riattivare. Charlie è contrario, perché il robot trovato da Max è semplicemente un robot da allenamento, inadatto per veri e propri combattimenti. Alla fine la spunta Max, e Charlie da una chance al robot organizzandogli un incontro sulla carta molto semplice.

Il robot, di nome Atom, disintegrare il suo avversario anche grazie a Max che impianta nell'androide un particolare microchip in grado di far assimilare alla macchina qualsiasi tipo di mossa gli venga mostrata. Dopo l'incontro, Charlie insegna ad Atom le basi della boxe e decide di iscriverlo in un torneo. L'abilità di Atom viene subito notata tanto da spingere Charlie ad iscriverlo al campionato mondiale di boxe per robot. Durante i primi incontri, il robot inizia a mostrare i primi segni di cedimento per poi dar conto di tutta la sua forza distruggendo i suoi avversari uno ad uno. Approda così allo scontro finale contro il campione del mondo, Zeus. Atom riuscirà a spuntarla?

