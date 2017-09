Riccardo Fogli/ Niente nozze in Chiesa con Karin Trentini: "non posso fare neppure la comunione"

Riccardo Fogli

Una puntata ricca di sorprese quella di Pomeriggio 5 di oggi, 12 settembre, che ha visto Barbara D'Urso in diretta da Roma per lasciare poi lo studio e recarsi di corsa alle nozze di Stefano D'Orazio, noto batterista dei Pooh. Prima di questo momento, la conduttrice ha però fatto delle brevi e simpatiche interviste ad alcuni invitati tra i quali i menbri dei Pooh Red Canzian e subito dopo Riccardo Fogli. Quest'ultimo è stato poi affiancato dall'attuale compagna che lui ha tenuto a precisare essere sua moglie, anche se solo civilmente. Riccardo vorrebbe infatti sposarla in chiesa ma ha dichiarato di non poterlo fare: "Il mio parroco non mi fa fare neppure la comunione - ha confessato Fogli alla D'Urso in diretta a Pomeriggio 5, per poi aggiungere - sto mettendo da parte i soldi per la Sacra Rota" ha sentenziato ironico il cantante.

NIENTE NOZZE RELIGIONE PER RICCARDO FOGLI: LA RIVELAZIONE

Ricordiamo infatti che Riccardo Fogli è stato sposato con Viola Valentino, che ha poi lasciato nel 1972 a causa di un flirt con Patty Pravo durato però poco. Ritornato poi dalla moglie dopo questo "sbandamento", i due si sono separati definitivamente dquando nel 1992 e sul set di Dov'era lei a quell'ora?, il cantante ha conosciuto e si è innamorato dell'attrice Stefania Brassi, al momento moglie del regista Antonio Maria Magro, da cui ha un figlio, Alessandro. L'incontro con la sua attuale moglie arriva qualche tempo dopo: la modella romana Karin Trentini sposa Fogli nel 2010. La loro storia d'amore procede a gonfie vele: la modella lo ha infatti reso padre di Michelle.

