STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Champions League e Tutto può cambiare (martedì, 12 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, martedì 12 settembre 2017, le reti Mediaset mettono al centro gli eventi sportivi nella loro prima serata, un particolare focus riguarderà infatti Canale 5 grazie alla messa in onda della Champions League, ma i telespettatori potranno vedere soddisfatti molteplici gusti. Sono previsti infatti diversi film, fra commedie e thriller, oltre che anime e la diretta della casa del Grande Fratello Vip, giunto alla sua seconda edizione. Dato il palinsesto previsto da Mediaset, è possibile ipotizzare che la scelta maggiore sarà diretta verso l'evento sportivo, che vivrà lo scontro sul prato verde fra la Roma e l'Atletico Madrid. Ma dopo questa breve presentazione, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

A partire dalle 20.40, Canale 5 trasmetterà Roma - Atletico Madrid, che si sfideranno per la 1a giornata dei gironi. A seguire, andrà in onda lo speciale dedicato alla partita appena vista ed all'analisi delle azioni vissute sul campo. Italia 1 trasmetterà invece dalle 21.15 la commedia di John Carney dal titolo Tutto può cambiare. Il film andrà in onda in prima Tv per le reti in chiaro e conta su un cast formato da Keira Knightley, Adam Levine, James Corden, Mark Ruffalo e Catherine Keener. La commedia del 2013 mette al centro le vicende di un produttore musicale, Dan Mulligan, che si ritrova a vivere una vera e propria crisi familiare e professionale. Si incontrerà un giorno con una cantautrice di New York, Gretta e dalla loro conoscenza riusciranno a superare gli ostacoli presenti nella vita di entrambi.

A seguire verrà trasmesso il tour 0+ di Benji & Fede. I due ex youtuber continuano la loro ascesa nel panorama musicale italiano ed i fan questa sera potranno vederli e rivederli sul palco del Forum di Assago di Milano. Rete 4 trasmetterà dalle 21.15 il thriller Duplicity con Clive Owen e Julia Roberts, a cui si affianca un brillante Paul Giamatti. Il film è stato diffuso nel 2009 e la trama metterà al centro la relazione fra Ray e Claire, due ex agenti della CIA che decideranno di diventare milionari grazie al furto di un prodotto innovativo. A seguire verrà trasmesso il film drammatico Molto forte, incredibilmente vicino diretto da Stephen Daldry. Il cast stellare conta su artisti del calibro di Sandra Bullock, Tom Hanks, Max Von Sydow e John Goodman. Distribuito nel 2012, la trama farà luce su un'interessante scoperta di Oskar, un giovane che ha appena vissuto la perdita del padre. Grazie al misterioso ritrovamento di una chiave, riuscirà a scoprire dettagli inediti sul compianto genitore. Dalle 21.10, Italia 2 trasmetterà il film d'animazione giapponese Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei. Si tratta della 14esima pellicola con protagonista Goku e i Super Sayan, diretta da Masahiro Hosoda. In questo nuovo capitolo ritroveremo Goku dieci anni dopo la battaglia epica contro Majin Bu ed alle prese con un nuovo confronto. Riuscirà a sconfiggere il Dio della Distruzione? Mediaset Extra aprirà invece le porte della casa del Grande Fratello Vip a tutti i telespettatori italiani.

Dalle 21.16 si potrà spiare le celebrities alle prese con la convivenza forzata e le numerose prove da affrontare. Top Crime dedicherà la sua prima serata al finale di stagione di The Mentalist V. Dalle 21.10 andranno in onda gli ultimi due episodi della quinta stagione, dal titolo "Le regole di John il Rosso" e "Fiori rossi nel deserto". In queste due ultime puntate, il mentalista e protagonista Patrick Kane dovrà confrontarsi con il criminale che lo ossessiona da diversi anni, John il Rosso, e risolvere due casi di sparizione. Dalle 21.00 Iris trasmetterà il film western Far West, del 1964 che è stato diretto da Raoul Walsh, il cast è composto da Troy Donahue, Kent Smith, Suzanne Pleshette e Claude Akins. Basato sull'omonimo romanzo dello scrittore Paul Horgan, la trama si concentrerà su uno scontro fra bianchi e pellerossa. Boing propone invece per la sua prima serata un nuovo episodio di Yo Soy Franky, una telenovela colombiana per teenager con al centro le vicende della protagonista Franky e della sua famiglia.

