STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il paradiso delle signore 2 (martedì, 12 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, martedì 12 settembre 2017, il palinsesto di casa Rai si è ben organizzato per far rascorrere al meglio le prime serate fresche ai suoi telespettatori. Ma vediamo come con un piccolo anticipo. Oltre alla fiction Il paradiso delle signore 2 in onda su Rai Uno, c'è da scegliere tra il programma di attualità in programmazione su Rai 3, i film di Rai 4, Rai 5 e Rai Movie e il genere poliziesco mentre delle serie televisive saranno trasmesse su Rai 2 e Rai Premium. "Il paradiso delle signore 2", proposto dalla rete ammiraglia, sarà probabilmente il programma più seguito della serata. La stagione autunnale, per la seconda serata di Rai Uno, punta sullo storico rotocalco televisivo "Porta a porta" di Bruno Vespa. Su Rai Due si prosegue con Federico Russo e il suo programma di genere documentario-musicale "Emozioni" mentre su Rai Tre, dopo i consueti notiziari TG3 e Rai Parlamento, andrà in onda per la serie "Rai Cultura" un interessante dibattito rivolto agli studenti intitolato "Zettel Debate-Fare filosofia". Ma adesso, vediamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

"Marcinelle" e "Venere in bicicletta" sono i due episodi inediti della fiction "Il paradiso delle signore 2" in programma questa sera sul canale Rai Uno. Nel primo rivedremo ancora Teresa nei panni di commessa dei grandi magazzini, la ragazza trova anche il momento giusto per informare Vittorio del suo fidanzamento con Pietro. Nell'episodio successivo, Teresa dovrà affrontare i suoi genitori che non approvano la sua amicizia affettuosa con Mori. La fiction, tratta da un romanzo dello scrittore francese Émile Zola, ha un cast di qualità che comprende Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Giusy Buscemi, Corrado Tedeschi e Valeria Fabrizi.

Il genere poliziesco spadroneggia su Rai Due con tre episodi di "Criminal Minds". "Tabù" e "Il custode" sono i primi due telefilm e sono in prima visione, "Il passero di Nelson" invece è un episodio in replica. Aisha Tyler, Adam Rodríguez e Joe Mantegna. Rai Tre punta su Bianca Berlinguer, la giornalista al timone del programma di attualità "#cartabianca". Insieme agli ospiti in studio si discuterà di fatti di cronaca e di politica. "Real Steel" è una pellicola di genere fantascienza-azione in onda su Rai 4, la regia è di Shawn Levy, con gli attori Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly. Il futuro della boxe vedrà sul ring robot telecomandati.

Charlie Kenton, cha da tempo ha smesso i guantoni, riesce a costruire un formidabile robot utilizzando pezzi rottamati, contemporaneamente deve imparare a relazionarsi con il figlio per costruire un buon rapporto con lui. Rai 5 propone la visione di un'avvincente storia drammatica, il film in programmazione è intitolato "Hannah Arendt" e racconta di una scrittrice ebrea che deve seguire il delicato caso di un criminale nazista. Barbara Sukowa e Freiderike Becht sono le due attrici hanno impersonato la protagonista, in diverse fasi della sua vita. Tra gli altri interpreti ci sono Janet McTee e Julia Jentsch.

Decisamente più leggero il film in onda su Rai Movie, si tratta della pellicola di genere commedia "Viva l'Italia" del regista Massimiliano Bruno con un cast tutto italiano eccezionale. Tra gli attori ci sono anche Alessandro Gassmann, Ambra Angiolini, Raoul Bova, Edoardo Leo e Michele Placido. Un politico molto noto, dopo essersi ripreso da un ictus, non riesce più a mentire, comincia a dire ciò che pensa davvero ma la verità delle sue affermazioni compromette i rapporti sociali e familiari. Su Rai Premium sarà possibile seguire tre telefilm di "Blue Bloods 4", la serie TV americana incentrata sulle vicende di una famiglia americana da sempre al servizio del dipartimento di polizia della città di New York. Nel ruolo dei personaggi principali vedremo Tom Selleck,Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg e Will Estes.

