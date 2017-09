STEFANO DE MARTINO/ News: red carpet e fan in delirio “potresti aspirare ad Hollywood” (Foto)

Stefano De Martino

Archiviate le bollenti vacanze estive appena trascorse in compagnia della bella Gilda Ambrosio, Stefano De Martino si prepara a riprendere in mano la sua carriera televisiva e tutti gli show che nella scorsa stagione hanno segnato il suo percorso mediatico. Molto presto, infatti, tutte le sue fan potranno rivedere l’amato ballerino di Amici nella scuola più spiata della tv, dove fra qualche settimana avranno inizio le prime lezioni di canto e di ballo. In attesa del gradito ritorno di Stefano De Martino, le sue fan, di recente, si sono dovute accontentare - si fa per dire – della sua presenza al Festival del Cinema di Venezia, un evento che ha portato de Martino sul red carpet in una mise che ha fatto girare la testa al mondo intero. “Mamma che bello che sei”, “Splendido, come sempre”, “Classe eleganza umiltà... potresti aspirare ad Hollywood”, scrivono le follower in risposta alla sua ultima foto. Ritroveremo il ballerino nelle produzioni cinematografiche internazionali così come suggerito dalle sue ammiratrici?

IL SECONDO GIORNO DI SCUOLA

Nelle ultime ore, le foto di papà Stefano De Martino che accompagna il piccolo Santiago a scuola hanno fatto il giro del Web. Il ballerino, infatti, si è confrontato con il primo giorno di scuola del figlio avuto da Belen Rodrguez e, in breve tempo, il ricordo che ha condiviso su Instagram ha conquistato tutte le sue fan. Oltre allo scatto che ormai tutti conosciamo, il ballerino, sui social, ha recentemente condiviso un nuovo video, quello del secondo giorno di scuola di suo figlio, immortalato, questa volta, con il ricordo del tragitto in auto. “School time”, scrive sul filmato il ballerino di Amici, che nell’abitacolo della sua auto si rilassa ascoltando buona musa mentre fuori ogni cosa è avvolta dall’incessante pioggia. Se volete visualizzare la breve clip condivisa da De Martino sulle Instagram Stories, disponibile sul suo profilo per un tempo limitato, potete cliccare qui.

