Selvaggia Roma/ Si rifà il seno ma Francesco Chiofalo rovina il suo giorno più bello!

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

La guerra dei lenticchi di Temptation Island continua colpo su colpo per la gioia di pettegoli e spettatori del reality show estivo sui sentimenti. La guerra dei lenticchi di Temptation Island continua colpo su colpo per la gioia di pettegoli e spettatori del reality show estivo sui sentimenti. Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo ormai si sono lasciati da oltre un mese e la causa sembra essere proprio le continue bugie di lui e le esagerazioni di lei. La coppia è scoppiata proprio per via di quello che è successo in Temptation Island e a niente sono valse le ospitate a Uomini e donne nelle prime due registrazioni del trono classico. I due sono fermi sulle loro posizioni e le cose non fanno che peggiorare. In queste ultime ore un nuovo evento ha messo zizzania rendendo frizzante i loro interventi social con buona pace dei fan che li hanno amati sin da subito.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Pomo della discordia questa volta è l'annuncio intervento al seno di Selvaggia Roma. La giovane ha ribadito il fatto di avere soldi messi da parte e di potersi permettere questi interventi e così, dopo qualche punturina alle labbra, adesso si è fatta aumentare il seno (che lei aveva super piatto) per vedersi finalmente bella. Il suo fisico è asciutto e muscoloso tanto da fare invidia ma, a quanto pare, a lei non bastava così. La giornata è stata rovinata dall'intervento di Francesco Chiofalo che sui social ha accusato Selvaggia di volersi sottoporre a questi interventi ma senza averne bisogno, lui l'ha sempre amata così com'era. Il bel romano ha rivelato di essere stato bloccato su What's up dalla sua ex ma che avrebbe tanto voluto fargli gli auguri per l'intervento. La risposta di Selvaggia non è mancata. Direttamente dall'ospedale la romana non solo ha dato dell'attore al suo ex ma lo ha accusato di aver rovinato uno dei giorni più belli della sua vita: "Fai sempre il furbo. Adesso fammi godere il mio momento… che grande attore".

