Simona Ventura e Gerò Carraro in crisi / La conduttrice: "In questo momento le mie priorità sono altre"

Simona Ventura

Nuovo scoop arriva dal settimanale Chi, in edicola da domani 13 settembre: Simona Ventura e Gerò Carraro sono in crisi! Dopo sette anni di amore la nota conduttrice e il suo compagno (che ricordiamo essere il figlio di Nicola Carraro, compagno di Mara Venier) stanno vivendo un momento di forte allontanamento. Come riporta Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini: "I due hanno smesso di seguirsi sui social, dove avevano raccontato le tappe del loro legame, e Gerò è sempre meno presente nella vita di Simona e della sua famiglia che sta attraversando un momento delicato: la mamma della conduttrice si sta riprendendo da un incidente (si è rotta un femore), mentre i suoi figli maschi sono in viaggio fra Trieste (Niccolò) e Londra (Giacomo) per motivi di studio e sport".

SIMONA VENTURA DI NUOVO SINGLE?

La conferma è arrivata dalla stessa Ventura che ha in primis assicurato a Chi che «Va tutto bene», per poi spiegare, «ma in questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi all’estero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma. Insomma un caos, ma tengo botta». Un periodo davvero delicato per la conduttrice che già lo scorso luglio si era presentata senza Gerò, ma con la mamma, alla prima della Turandot diretta da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni Gerò è poi apparso sempre meno al fianco di Simona e pare che la colpa di Carraro, come svela Parpiglia, "sarebbe proprio quella di non aver letto il momento difficile della propria compagna, che a un certo punto si è decisa ad andare avanti da sola, sia per quanto riguarda la gestione della famiglia, sia per quanto riguarda il cuore". Come andrà a finire per la coppia?

© Riproduzione Riservata.