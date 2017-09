Soleil Sorgè / La fidanzata di Luca Onestini: sorpresa in arrivo al Grande Fratello Vip? (Pomeriggio 5)

Soleil Sorgè e Luca Onestini

Non è passato inosservato il giubotto rosso con il quale Luca Onestini ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Su questo infatti ecco spuntare "Ones", la parola che l'ex tronista di Uomini e Donne e la sua fidanzata Soleil Sorgè amano usare per definire la loro coppia. Un gesto d'amore, per ricordare alla sua fidanzata che, nonostante questa separazione, lei è sempre al suo fianco e nel suo cuore. Soleil Sorgè, dal canto suo, ha intenzione di esserci sempre per lui e ieri, per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2, era in studio per supportare il suo fidanzato. Oggi l'ex corteggiatrice sarà anche nello studio di Pomeriggio 5 per commentare con Barbara D'Urso la presenza di Luca nel reality di Canale 5 e con lei il pubblico potrà certamente rivivere la loro storia d'amore che - come precisato ieri da Onestini - sta per compiere 4 mesi, ed è proprio per questo che molto hanno già il sospetto che la Sorgè possa entrare nella Casa per una sorpresa in vista dell'evento.

SOLEIL SORGÈ AL GRANDE FRATELLO VIP PER LUCA?

D'altronde, prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, l'ex tronista ha sottolineato come proprio la sua Soleil sarà la persona che più gli mancherà: "Partecipo perché amo le sfide e voglio testare i miei limiti. Porterò nella Casa qualche attrezzo per il fitness. Mi mancherà la mia fidanzata (Soleil Sorgé, ndB). - ha rivelato Luca a Tv Sorrisi e Canzoni - Mi spaventano gli spazi ristretti da condividere, la convivenza con persone che non ho ancora scelto, l'eventuale arroganza di alcuni coinquilini, la scarsa igiene, l'ozio e dividere il bagno. Penso di poter dare una mano in tutto, dalla cucina alle pulizie. Detesto l'ordine maniacale ma mi piace tenere pulito. Agli altri inquilini darà fastidio il disordine. Apprezzeranno la disponibilità, la sincerità, il dialogo".

