Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni, matrimonio in diretta/ Pooh, gli auguri di Francesco Facchinetti

Stefano D'Orazio dei Pooh

E’ tutto pronto per il matrimonio di Stefano D’Orazio e la sua Tiziana di cui Pomeriggio cinque regalerà un’esclusiva al suo pubblico. Il cantante dei Pooh aveva annunciato la scelta di convolare a nozze dal palco dei Wind Music Awards mantenendo la promessa. Nel giorno del suo compleanno, oggi Stefano D’Orazio compie 69 anni, pronuncerà il fatidico sì alla donna della sua vita. Un momento importante per l’artista che Barbara D’Urso ha scelto di seguire con le telecamere del suo programma che, in passato, hanno trasmesso altre matrimoni vip, quello che è il matrimonio più atteso dai fans dei Pooh. Stefano D’Orazio e Tiziano, così, diventeranno marito e moglie davanti a parenti e amici. Dallo studio di Pomeriggio Cinque sono arrivati anche gli auguri di Francesco Facchinetti: “Ciao zio Stefano, sai quanto ti voglio bene, quanto tempo ho trascorso al tuo fianco. Ti sposerai, meglio tardi che mai e spero che il tuo matrimonio sia lungo. Ti abbraccio e ti auguro il meglio”. (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'ESCLUSIVA DI BARBARA D'URSO

Grande esclusiva oggi nell'appuntamento con Pomeriggio 5: Barbara D'Urso sarà testimone nelle nozze di Stefano D'Orazio, noto batterista dei Pooh. Dopo ben 14 anni di relazione, D'Orazio sposa infatti la sua fidanzata Tiziana Giardoni e, come annunciato, lo fa proprio oggi 12 settembre. Barbara non poteva mancare ad un appuntamento così importante e anzi ha tenuto a precisare che "Il matrimonio non inizia se non arrivo io"; la conduttrice sarà infatti proprio lì quando Stefano e Tiziano pronunceranno il fatidico sì di fronte ad un vasto pubblico, fatto di ospiti molto noti. Tra gli ospiti ci saranno infatti tutti i membri dei Pooh e, come svelato dalla D'Urso, anche Pippo Baudo. Un evento che era stato annunciato solo qualche tempo fa dal batterista e cantante che, durante la seconda serata dei Wind Music Award 2017, alla domanda sui progetti del futuro, aveva sbalordito tutti dichiarando: “Farò una cosa che non ho mai fatto nella vita: mi sposerò!”.

STEFANO D'ORAZIO E TIZIANA: NOZZE A POMERIGGIO 5

E così è stato: oggi Stefano D’Orazio, all'età di 68 anni, convola per la prima volta nella sua vita a nozze e lo fa con la compagna Tiziana Giardoni, 49 anni, con cui sta da 14 anni (i due fanno coppia dal 2003). Al fianco di Stefano non potevano mancare i suoi compagni di musica e ormai di vita - Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli - che da tempo gli consigliavano di sposarsi, come lui stesso ha svelato: “Loro erano cinquant’anni che mi dicevano di mettere la testa a posto – ha infatti dichiarato – e alla fine mi sono convinto”. Il momento è arrivato e Barbara D'Urso a breve lascerà lo studio di Pomeriggio 5 per correre alla cerimonia che sarà quindi trasmessa in diretta su Canale 5.

