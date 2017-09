TUTTO PUO' CAMBIARE/ Su Italia 1 il film con Keira Knightley (oggi, 12 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE KEIRA AGAIN

Tutto può cambiare, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 12 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica con il titolo in lingua originale Begin Again ed è stata prodotta nel 2013 diretta e scritta da John Carney. Nel cast del film troviamo attori del calibro di Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld e Adam Levine. Quest'ultimo è il front man della famosa band statunitense nota come Maroon 5 che recentemente si è anche prestato al mondo del cinema. Keira Knightley è invece nota al pubblico per i suoi ruoli di spicco in film come Last Night, London Boulevard, Pirati dei Caraibi, A Dangerous Metohd, The Jacket e King Arthur. Il film Tutto può cambiare venne presentato in anteprima presso il Toronto Internation Film Festival, nel settembre del 2013. La pellicola uscì nei cinema americani nel giugno del 2014 mentre in Italia il film è approdato solo nell'ottobre dello stesso anno. Il brano Lost Stars, che nel film rappresenta il singolo scritto da Greta per Dave, è incluso nel quinto album dei Maroon Five. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Greta e Dave sono una coppia di musicisti profondamente innamorati l'uno dell'altra. Per tentare di trasformare la loro passione per la musica in realtà, i due decidono di trasferirsi a New York per cercare la loro grande occasione. Arrivati nella Grande Mela però, tutto cambia. Dave viene scritturato come solista da una grande casa discografica e tradisce Greta. Quest'ultima si accorge del tradimento poco dopo aver ascoltato il nuovo brano di Dave. La ragazza è a pezzi e decide di fuggire in piena notte dall'appartamento che divide con il suo ragazzo. Si rifugia a casa di un amico, un artista di strada che proprio quella sera dovrà esibirsi in un locale. Il ragazzo porta Greta con se e poco dopo la farà cantare al suo fianco sul palco. Quell'esibizione cambia la vita di Greta. Il talento della ragazza viene infatti notato da Dan, un agente discografico che, recentemente, è stato licenziato dalla casa discografica presso cui lavorava. L'uomo, incantato dal talento di Greta, riesce a farle incidere un album. Tra Dan e Greta nasce un profondo rapporto di amicizie e rispetto, che aiuterà Dan a rimettere assieme i pezzi delle sua vita privata. Nel frattempo la ragazza è ancora profondamente arrabbiata con Dave e decide di incidere un brano sulla segreteria telefonica del ragazzo. I due si rivedono e Dave fa ascoltare a Greta il suo nuovo pezzo. Si tratta di un brano che molto tempo prima Greta aveva scritto proprio per Dave. La ragazza rimane nuovamente delusa ma alla fine il suo ex riesce a convincerla ad assistere ad suo prossimo concerto. Poco dopo le strade di Greta e Dave si divideranno per sempre, mentre Dan riuscirà a pubblicare sul web il primo singolo ufficiale di Greta.

