UNA VITA/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Cayetana cade in depressione, il duca la rifiuta?

Una Vita

Una Vita torna oggi su Canale 5 per un nuovo episodio in onda a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dalle indagini di Trini che finalmente cominceranno a dare qualche frutto: la donna troverà in casa di Clemente uno straccione e scoprirà che proprio lui è il prestanome utilizzato da Heredia per portare a termine i suoi loschi traffici. Si tratta dunque del finto Venancio Ruiz ma per poterlo incastrare sarà necessario scoprire la sua vera identità. Per questo Trini continuerà ad indagare e arriverà sempre più vicina alla verità parlando con l'avvocato di Clemente. La resa dei conti è imminente? Rosina si sentirà in colpa per i sentimenti da lei provati nei confronti di Liberto ma allo stesso tempo non riuscirà a sopportare di vedere il giovane studente flirtare con un'altra donna, ben più giovane della madre di Rosina. La sua gelosia sarà difficile da nascondere, proprio mentre Liberto continuerà il suo pericoloso gioco di seduzione.

Il duca di Somoza rifiuta Cayetana

Sono tempi duri per Cayetana alle prese con le conseguenze dell'incendio che ha devastato il suo appartamento. Nella puntata di Una Vita di oggi la dark lady sarà distrutta all'idea di restare sfigurata per sempre e cadrà in uno stato di profonda depressione. A nulla servirà il tentativo di Fabiana di tirarla su di morale, standole vicina in ogni modo possibile. Anche Teresa non si farà da parte, grata all'amica per averle salvato la vita a rischio della propria. Il fatto non riuscirà ad esere approvato da Mauro, deciso ad incastrare la Sotelo Ruz per le sue malefatte nonostante il parere contrario di Teresa. A peggiorare una situazione già particolarmente tesa arriverà il duro colpo causato dal duca di Somoza, in visita in ospedale all'amante. Dopo avere appreso della difficile operazione, il nobile si recherà da Cayetana e scoprirà le sue gravi ferite al volto. Quindi, trovandola addormentata, deciderà di andarsene senza neppure dirle una parola. Il rifiuto nei suoi confronti sarà definitivo?

