Un posto al sole: Marina delude ancora la figlia Elena? (Anticipazioni puntata 12 settembre)

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole contrassegnata dai nuovi problemi all'interno della famiglia di Marina. Dopo essere rimasta delusa per l'atteggiamento della madre nei suoi confronti, Angela avrà la speranza che qualcosa sia cambiato e la Giordano sia pronta a darle quel sostegno economico di cui lei e Alice hanno bisogno. Ma ancora una volta, accadrà qualcosa che cambierà le carte in tavola: Elena si renderà conto di avere preso l'ennesimo abbaglio e che le cose potrebbero essere diverse da quello che lei ha sempre pensato. Al Caffè Vulcano, nel frattempo, Arianna continuerà ad essere convinta di poter gestire da sola il locale, trasformandosi in una perfetta imprenditrice. Le sue parole però non troveranno l'approvazione di Andrea tanto che la coppia comincerà a litigare ancora una volta.

Nuovi problemi per Niko e Susanna

I telespettatori di Un posto al sole avevano sperato che Niko e Susanna potessero finalmente essere felici insieme, dopo avere chiarito i reciproci sentimenti. Ma anche in questo caso sarà meglio non dare nulla per scontato: sebbene i due avvocati abbiano confessato di essere innamorati l'uno dell'altra, Pasquale non avà intenzione di accettare il loro verdetto senza lottare e finirà per creare nuovi problemi alla coppia. Sarà lui alla fine ad avere la meglio? L'accademia di cucina frequentata da Patrizio gli ha chiaramente spiegato che lui dovrà fare una scelta sul suo futuro: o la scuola o il talent show Chef Parade! Nonostante il parere contrario di Ornella, il ragazzo sembrerà convinto di dover cogliere al balzo la sua occasione televisiva, anche a rischio di dover interrompere i suoi studi prima del tempo. Raffaele scenderà in campo nella speranza di risolvere i problemi del figlio con la sua scuola: arriverà ad una soluzione favorevole prima che sia troppo tardi?

