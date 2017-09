Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani, il suo inno in favore dell'amore universale (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani è da sempre la dama più amata del trono over di Uomini e Donne. La torinese, in onda fin dalla prima edizione senior del programma, ha avuto la personalità e il carattere di diventare una delle protagoniste assolute in pochissimo tempo. Tutto è iniziato con Ennio e gli innumerevoli tira e molla. Lui era un latin lover davvero troppo indeciso! Ecco perché, Gemma veniva costantemente presa e poi mollata. In quel periodo, la burrosa Tina Cipollari era totalmente dalla sua parte ed anzi, puntava il dito contro Ennio, accusandolo di incoerenza. Successivamente, i due hanno avuto la forza di mettere la parola fine alla loro storia, nonostante un fidanzamento ufficiale con tanto di proposta di matrimonio. Gemma poi, tornata in trasmissione sconfitta e delusa, ha ricominciato tra le braccia di Remo Proietti, uomo d'altri tempi proveniente dall'Umbria. Anche in quel caso, la Galgani aveva dalla sua la stima di Tina e la dama, veniva difesa puntando il dito contro il cavaliere, reo di non essere interessato a lei. La scorsa estate, proprio Remo si era palesato tramite delle dichiarazioni su DiPiù. Il titolo dell'articolo riferiva: “Gemma, ora che sei sola torna da me, ti amo ancora”. Ma di seguito, il cavaliere ha smentito: “Verissimo, ho detto molte cose belle e carine su Gemma – ha scritto Proietti su Facebook – ma non ho mai detto che ho pianto per lei. Come non ho mai detto che l’amo ancora. Questa è la verità, credo comunque che qualche mia risposta sia stata molto travisata”.

Uomini e Donne, Gemma del trono over: ora è amore con Gianfranco?

Di seguito nel cuore di Gemma è arrivato il “gabbiano” Giorgio Manetti e con l'arrivo del toscano, anche il comportamento di Tina Cipollari si è modificato. L'opinionista televisiva infatti, ha cominciato a prendersela con la dama, fino alle offese più profonde. Chiusa la dolorosa storia con il Manetti, Gemma ha trovato conforto tra le braccia di Marco Firpo ma questa estate, la loro relazione è naufragata. Adesso la dama si frequenta con Gianfranco, cavaliere “sciupafemmine” della nuova stagione: come andrà a finire? Tra loro nel frattempo, c'è già stato un bacio. Ed intanto, intervistata su Radio Manila per la prima puntata di Manila Live, Devis Maidò e Davide Pomponi l'hanno ospitata parlando di amore a 360°: “Io sono dalla parte dell’amore universale – ha affermato con convinzione Gemma ospite in radio – l’amore è tutto, l’amore per le persone, per gli animali, per il teatro". A questo punto, staremo a vedere come procederanno le sue dinamiche amorose in televisione dal prossimo 18 settembre.

© Riproduzione Riservata.