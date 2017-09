Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina Ghio pazza di Mattia Marciano, come finirà? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Sabrina Ghio e Mattia Marciano hanno un flirt in corso? I nuovi tronisti del trono classico di Uomini e Donne, hanno già registrato la seconda puntata del programma che debutterà ufficialmente, con la nuova stagione, il prossimo 18 settembre. A partire dalle 14.45 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Maria De Filippi ripartirà con le dinamiche giovani ed anche con quelle dei senior. Lo scorso 8 settembre, i due nuovi tronisti sono tornati presso gli Studi Elios di Roma per registrare i primi sviluppi “amorosi” così come chiacchierare dopo le primissime esterne con corteggiatori e corteggiatrici. Ad un certo punto, un corteggiatore di Sabrina ha fatto presente questa indiscrezione: a lei piace Mattia? Secondo le voci arrivate al ragazzo, tra di loro ci potrebbe essere stato un avvicinamento sospetto. Nel corso della seconda registrazione, Sabrina non ha nascosto di avere contattato Mattia in passato, dopo il suo percorso televisivo con Desirée Popper. Il tronista però, quel messaggio non l'ha mai visualizzato e quindi, le cose non sono andate avanti.

Uomini e Donne, il trono classico si ribalta: flirt tra tronisti?

Potrebbe nascere qualcosa tra Sabrina Ghio e Mattia Marciano? Gli attuali tronisti del trono classico, hanno riferito che proseguiranno il loro presente percorso anche se si trovano reciprocamente attraenti. L'ex ballerina di Amici inoltre, già durante la prima registrazione, aveva riferito che il campano fosse appieno il suo tipo ideale. Questo farà nascere in studio qualche inedita competizione tra tronista e corteggiatori? Staremo a vedere come procederà questo singolare nuovo approccio con il programma. Nel frattempo, se tutto procederà come durante le prime settimane, i nuovi tronisti torneranno presso gli Studi Elios da giovedì pomeriggio. Un giorno prima invece, ci sarà spazio per Gemma Galgani e le dame ed i cavalieri del trono over. Oltre alle dinamiche di Mattia e Sabrina, ci saranno – naturalmente - anche Alex e Paolo. Il Crivellin infatti, si sta già contendendo una corteggiatrice con Marciano: c'è troppa carne al fuoco? Così pare...

