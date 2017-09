Wilma Faissol tuona / “Non toccarmi Francesco Facchinetti o ti meno”: lo sfogo sui social

Wilma Faissol e Francesco Facchinetti

Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, difende sui social ciò che è suo. La bellissima Wilma tira fuori tutta la sua rabbia lasciandosi andare ad un duro sfogo su Instagram. Sulle sue Stories, infatti, la moglie di Francesco Facchinetti ha pubblicato un video con il quale ha lanciato un messaggio chiarissimo alla donna che, da tempo, ronzerebbe intorno al marito e padre dei suoi figli. “Sai quanto ca**o me ne frega di che cosa pensa la gente? Non toccare mio marito. Non aprire la camicia di mio marito per sfiorare il suo tatuaggio, che solo io posso sfiorare", tuona Wilma Faissol che, però, non rivela il nome della misteriosa donna che starebbe tentando il marito. Lo sfogo di Wilma, però, non finisce qui. “Ragazzi, io sono metà brasiliana (da Rio) e metà libanese. Ossia: io sono la favela e gli hezbollah insieme. Dopo quattro anni, adesso ho deciso che meno. Da oggi in poi meno chi ci prova, che problema c'è? Se mi parte il demonio di nuovo, la taggo. Ho imparato che non serve l'educazione. Con la gente pazza devi essere pazza. Anzi, devi essere più pazza del pazzo. Cercare di ragionare con la gente pazza è come voler giocare a scacchi con il piccione”, ha aggiunto ancora la signora Facchinetti.

LA STORIA D’AMORE TRA WILMA E FRANCESCO FACCHINETTI

Il matrimonio tra Wilma Faissol e Francesco Facchinetti non ha mai conosciuto periodi di crisi. Facchinetti e Wilma si sono conosciuti grazie ad un amico in comune. Su whatsapp hanno cominciato a scambiarsi messaggi fino ad innamorarsi. La scintilla è scoccata durante una vacanza a Marrakech con alcuni amici dove Wilma si è trasformata in infermiera personale di Facchinetti che ha trascorso l’intera vacanza insieme. All’inizio, però, non è stato facile. Wilma, infatti, viveva in Brasile con la figlia Charlotte, nata dal suo precedente matrimonio e convincere il suo ex marito a darle il permesso di portare la bambina in Italia è stato complicato. Wilma e Francesco, poi, si sono sposati nel 2014 allargando la famiglia con la nascita di Leone e Lavinia.

