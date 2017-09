4 Ristoranti estate di Alessandro Borghese/ Anticipazioni 13 settembre: lo chef in Sicilia

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Il viaggio di Alessandro Borghese riparte questa sera su TV8 con 4 ristoranti estate, il celebre format on the road alla ricerca dei migliori locali d’Italia. Nell’appuntamento di oggi, che andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.15, il cuoco partirà alla volta della Sicilia, alla scoperta dei prodotti tipici della regione e dei ristoranti in grado di valorizzarli inserendoli nel loro menù. La location prescelta per la sfida sarà la Val di Noto, dove l’amato chef, in compagnia di quattro ristoratori della zona, valuterà il miglior ristorante a chilometro zero. La formula, naturalmente, è sempre la stessa: quattro ristoratori si mettono in gioco in una gara itinerante alla scoperta dei loro locali, per il quali gli avversari valuteranno, con un voto numerico, la location, il servizio, il menù e il conto. A confermare le loro preferenze o a ribaltare il verdetto sarà il voto dello chef, che oltre a partecipare alla gara in qualità di supervisore, avrà la possibilità di esprimere il suo giudizio.

DOPO LA SICILIA, LA CALABRIA

I 4 ristoranti che Alessandro Borghese valuterà nel corso della seconda puntata, in onda a partire dalle 22.15 su Tv8, porteranno il celebre chef fino in Calabria, dove ad accoglierlo ci saranno dei ristoratori particolarmente agguerriti. La sfida, infatti, si giocherà tutta sulla cucina piccante, e ad accendersi, possiamo anticiparvi, saranno gli animi dei partecipanti. Nell’episodio, che è stato trasmesso in esclusiva dai canali Sky l’1 giugno scorso, si sfideranno in particolare “l’Agriturismo Petrara” di Antonio Marino, “L'aragonese” di Veronica Lombardo , “Da Aquino” di Orazio Lupiae “Le ricchezze del mare” di Caterina Milizia, quattro locali molto suggestivi che proporranno differenti menù, ma tutti accomunati dalla voglia di vincere. Chi di loro riuscirà a conquistare il palato degli avversari e a vincere il montepremi finale?

© Riproduzione Riservata.