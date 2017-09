Asia Nuccetelli / Video, il provino a Riccanza: "In discoteca non vado in pista, lì ci sono i poracci!"

Asia Nuccetelli

Continua ad essere Asia Nuccetelli una delle protagoniste del gossip. La figlia di Antonella Mosetti di recente ha sostenuto il provino per partecipare alla nuova edizione di Riccanza, il reality dedicato ai figli dei ricchi che illustrano la loro vita ricca di agi e lussi. Pare non sia stata scelta ma la sua performance ha attirato l'attenzione di molti. In particolare dal video ormai diventato virale sul web, la Nuccetelli parla delle sue serate in discoteca e di come si tenga lontana dalla pista, per quale motivo? Ecco la spiegazione di Asia: “In discoteca mica vado in pista. Perché? Perché è pieno di poracci! Sono tutti sudati, c’è una bolgia.. Amuchina! Tavolo, amici miei. I miei amici non sudano, ovvio“.

UN PROVINO CHE FA DISCUTERE...

Inutile dire che sul web le parole dell'ex gieffina abbiano subito scatenato l'indignazione di molti, scatenando sui social della Nuccetelli molte critiche. Polemiche alle quali la figlia della Mosetti è ormai immune, viste le tante che ogni giorni riceve per un motivo o l'altro. Fino a ieri, Asia è stata bersagliata dai fan di Giulia De Lellis per le frecciatine lanciate alla fidanzata di Andrea Damante oggi, come lei lo scorso anno, concorrente del Grande Fratello Vip. Guardando la De Lellis nella Casa più spiata d'Italia ha infatti commentato: "Famosa? No, lei è al Grande Fratello per lo show che ha fatto con noi l'anno scorso e perché è la fidanzata del tronista. A questo punto meglio essere 'la figlia di mamma'". E anche oggi polemiche a fiumi per lei...

© Riproduzione Riservata.