BEAUTIFUL/ Anticipazioni 13 settembre: Sally crea una nuova Spectra Fashions

Beautiful

Dopo alcune puntate di Beautiful caratterizzate dalla noia per alcune trame abbastanza ripetitive, l'arrivo della famiglia Spectra potrebbe ridare quel giusto entusiasmo di cui i fan hanno bisogno. La rossa new entry ha incontrato per caso Thomas, ascoltando parte delle sue confessioni causate dalle tante delusioni lavorative. A distanza di qualche ora apprenderemo qualche dettaglio in più su questa ragazza, destinata a diventare da qui in avanti una delle protagoniste della soap americana. Sally Jr parlerà con la prozia Sally al telefono e verrà da lei incitata a rifondare la Spectra Fashions, evitando la vendita dell'edificio nel quale la casa di moda sorgeva. Per questo, la giovane deciderà di prendere in considerazione la richiesta della prozia e parlerà con CJ, al quale chiederà e otterrà l'affitto di quel luogo tanto caro alla famiglia. In seguito Sally Jr si confronterà con un'altra new entry ovvero con nonna Shirley (sorella di Sally Senior) che le offrirà il suo aiuto per risollevare le sorti del brand un tempo appartenuto alla famiglia.

Rinasce la Spectra Fashions, Thomas in crisi?

Mentre la Spectra Fashions rinascerà grazia all'entusiasmo della giovane Sally e di sua nonna Shirley, nella puntata di Beautiful di oggi i problemi saranno all'ordine del giorno all'interno della Forrester Creations. Thomas non sarà affatto felice di non essere neppure stato preso in considerazione per la carica di amministratore delegato e la sua delusione peggiorerà quando scoprirà che anche Ridge è stato affiancato a Steffy nel ruolo di comando dell'azienda di famiglia. L'argomento sarà oggetto di discussione tra Steffy e Liam: la coppia metterà da parte per qualche minuto ogni romanticismo e discuterà dell'insoddisfazione di Thomas che difficilmente potrà accettare di restare a lungo ai margini dei quadri dirigenziali. Secondo la figlia di Ridge, il fratello non resterà impassibile a queste novità e troverà il modo di reagire, mostrando la sua insofferenza. Quale sarà la sua decisione nel prossimo futuro?

© Riproduzione Riservata.