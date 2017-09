BELEN RODRIGUEZ/ News: la dedica di Andrea Iannone al cognato Jeremias al Grande Fratello Vip 2

Belen Rodriguez (Instagram)

Anche se non ha partecipato alla prima puntata del Grande Fratello Vip in qualità di ospite, Belen Rodriguez è stata comunque al centro dei pensieri di Alfonso Signorini, opinionista del reality show dedicato alle celebrità. L'occasione per ricordare la modella più chiacchierata del web è stata data durante l'entrata dei suoi fratelli Jeremias e Cecilia, criticati velatamente per il loro non 'essere famosi'. Signorini ha quindi precisato che 'Cecilia è uguale a Belen prima delle punturine' scatenando più di qualche risata tra il pubblico presente in studio. E mentre cresce la curiosità di vedere la mamma di Santiago partecipare ad uno dei prossimi appuntamenti con il GFVip, lei non bada alle polemiche e prosegue la sua avventura televisiva con Tu sì que vales. Proprio qualche ora fa, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto mentre si sta recando negli studi del programma, che ha già cominciato a registrare al fianco dei compagni di avventura Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Clicca qui per vedere la foto postata su Instagram e leggere i commenti dei fan.

Criticata, ma tutti parlano di lei!

Bella o brutta, simpatica o antipatica, rifatta o al naturale? Belen Rodriguez continua ad essere al centro dei pensieri degli italiani, che non mancano di parlare di lei nel bene o nel male. A confermarlo è arrivata la puntata del Grande Fratello di ieri sera, nella quale Alfonso Signorini ha evidenziato la sua somiglianza con Cecilia, ma anche le tante reazioni arrivate dopo la brutta figura di Andrea Iannone al Gran Premio di San Marino. Il pilota, non curante delle critiche dei suoi followers e di quelli della fidanzata, qualche ora fa ha espresso la sua vicinanza a Jeremias, facendogli i migliori auguri per l'inizio della sua avventura nel reality show. Su Instagram ha infatti scritto: "Mi avrai chiesto centinaia di volte di pubblicare questa foto. Volevi farlo tu, ma non te l'ho mai data. Da oggi avrai la possibilità di far capire al mondo intero che bella persona sei. Non devo dirti niente hermano. Ci siamo già detti tutto. Ti dico solo che già mi manchi! In bocca al lupo..".

