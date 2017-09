COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA/ Su Italia 1 il film con Jennifer Aniston (oggi, 13 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Italia 1

NEL CAST JENNIFER ANISTON

Come ti spaccio la famiglia, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2013 che è stata diretta da Rawson Marshall ed interpretata, fra gli altri, da Jennifer Aniston e Jason Sudeikis. L'attrice Jennifer Aniston, che nel film veste i panni di Rose, è noto al grande pubblico televisivo come una delle protagonista della nota serie tv anni 90 Friends. Jason Sudeikis è invece noto per aver preso parte a film come Comic Movie, Il cacciatore di ex e Candidato a sorpresa. Nel nostro Paese, il primo trailer del film Come ti spaccio la famiglia venne diffuso nel giugno del 2013 e fu invece distribuito nel settembre dello stesso anno, con circa un mese di ritardo dalla programmazione americana. Come previsto, il film ha riscosso un certo successo al botteghino, arrivando ad incassare oltre 200 milioni di dollari in giro per il mondo a fronte di un budget che non superava i 37 milioni. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il protagonista del film è David Clark, un piccolo spacciatore della banda criminale capitanata da Brad, che per uno scherzo del destino viene derubato, ad opera di una gang di ragazzini, dell'ingente carico di merce affidatagli dal suo capo. David si ritrova così pieno di debiti che non può saldare e per evitare il peggio accetta una pericolosissima missione, che ha come obiettivo il prelievo di un notevole carico di droga proveniente dal Messico. Per portare a termine l'ardua operazione criminale, David escogita un piano alquanto bizzarro, chiamando a rapporto tre conoscenti. Tutti e quattro fingono di essere una tranquilla famiglia americana in procinto di partire per le vacanze. Così facendo il gruppo arriva indisturbato al confine tra Messico e Stati Uniti, riuscendo a recuperare il carico di droga senza grandi problemi. Ma il viaggio di ritorno della finta famiglia Muller si rivela tutt'altro che in discesa. Il mezzo su cui viaggiano i quattro improvvisamente fonde il motore. La fantomatica famiglia Muller viene così soccorsa dalla famiglia Fitzgerald, il cui capo famiglia è addirittura un membro della DEA. Per un colpo di fortuna e grazie ad una serie favorevole di eventi, tutto fila liscio e la finta famiglia Muller riesce a ripartire senza essere scoperta. Salutati i Fitzgerlad, però, i guai sono tutt'altro che svaniti. Il mezzo viene infatti intercettato dal vero destinatario del carico di droga, un pericoloso criminale messicano. Riuscirà la finta famiglia Muller a fare ritorno a casa?

