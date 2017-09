COSTANTINO DELLA GHERARDESCA/ "Sarà l'edizione più giovane e bella di sempre!" (Pechino Express 2017)

Costantino della Gherardesca

L’EDIZIONE PIÙ GIOVANE

Questa sera, mercoledì 13 settembre 2017 parte su Rai 2 la sesta edizione dell’adventure – game Pechino Express – Verso il Sol Levante. Una nuova imperdibile avventura che vedrà alla conduzione Costantino della Gherardesca, con partenza dalle Filippine ed arrivo nella splendida città di Tokyo in Giappone. Per il conduttore si tratta della quinta esperienza di fila al timone di un reality che ogni anno ha saputo sempre rinnovarsi attraendo una buona fetta di pubblico. Costantino della Gherardesca nel corso di un’intervista rilasciata a Panorama, ha parlato di questa sesta edizione e della capacità del programma di non annoiare mai: “I programmi televisivi devono cambiare forma continuamente, fotografare il contemporaneo è un’esigenza fondamentale. Quindi ogni stagione prevede dell’innovazione sia tecnica che contenutistica. Sarà un’edizione molto bella e più “giovane” rispetto alle altre. Stanco di questo format? Non mi annoio perché Pechino Express prevede sempre nazioni nuove e inesplorate dalla tv italiana. Nel nostro caso, oramai, siamo i primi ad attraversare delle rotte che le edizioni estere del format faranno solo tra qualche anno”.

ATTENZIONE AI CLUBBER E AI MODAIOLI

I Nella medesima intervista, Costantino della Gherardesca ha svelato un po’ alcuni tratti caratteristici di questa nuova edizione del programma evidenziando le coppie che potrebbero conquistare maggiormente i favori del pubblico, i momenti di maggiore difficoltà, quelli più belli e tanto altro. In particolare il conduttore del reality di Rai 2 ha evidenziato: “Il momento più difficile, sia per me che per molti concorrenti, è stato affrontare le condizioni climatiche, logistiche ed economiche di molte zone delle Filippine. Vedremo i viaggiatori che vivranno in delle situazioni tutto fuorché comode nell’isola di Luzon. Il momento più bello, invece, è stato il cibo taiwanese. Andare con tutti i miei colleghi, autori, reporter e cameraman, a mangiare i ravioli. Non me lo dimenticherò mai. La coppia che conquisterà il pubblico? Ce ne sono tante: sicuramente i modaioli e le clubber saranno una bellissima sorpresa. Ma anche Guglielmo Scilla e Alice Venturi, gli amici. La Elia? Antonella guarda il mondo con gli occhi di una bambina, è molto più emotiva rispetto alla Marchesa o Tina Cipollari. Sicuramente però, come loro, sarà molto competitiva”.

