Cecilia Rodriguez / Grande Fratello Vip: la prima doccia bollente insieme al fratello Jeremias

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

Cecilia Rodriguez è entrata nel cast del Grande Fratello Vip 2017, lo scorso lunedì sera. La sorella di Belen, ha fatto il suo esordio all'interno del reality show di Casa Endemol al fianco di Jeremias, suo fratello maggiore. I due ragazzi sono molto legati, così come accade per l'intera famiglia. Cecilia e Jeremias infatti, in più di una occasione, non hanno perso tempo raccontando delle gesta del piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Ieri sera, le docce della residenza di Cinecittà, si sono riaperte proprio con i due fratelli argentini che, tra una curva mozzafiato e l'addominale bene in vista, hanno catturato l'attenzione di tutto il pubblico in onda su Mediaset Extra. Verso sera, la coppia di fratelli è entrata in doccia per un attimo di relax mentre fuori, Marco Predolin chiedeva lumi: "L'acqua è calda?". Le telecamere del programma, si sono soffermate sul fisico mozzafiato della sorellina minore di Belen che però, senza alcuna malizia, ha fatto la doccia normalmente.

La prima doccia sexy del GF Vip è di Cecilia Rodriguez!

Cecilia e Jeremias, sono già stati presi di mira in quanto "Fratelli di...". Fin dalle prime battute dello scorso lunedì sera, proprio Cristiano Malgioglio aveva puntato il dito contro di loro, affermando: "Non si può portare un fratello in gara. Se lo avessi saputo avrei portato mio nipote". Jeremias, per tutta risposta ha svelato di essere stato chiamato dalla produzione, proprio come è accaduto anche a lui. Intanto in rete, la risata coinvolgente e l'ironia dei due fratelli minori di Belen, stanno facendo impazzire il pubblico e c'è chi dice che Jeremias, potrebbe anche arrivare dritto in finale: sarà così? Nel frattempo, sono in molti quelli che attendono i primi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio Cecilia Rodriguez, secondo le voci del web, potrebbe essere già in conflitto con Giulia De Lellis che, come ben sapete, non è affatto stimata da Francesco Monte, il suo fidanzato. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato in rete che la Baby Rodriguez non è interessata al mondo dello spettacolo ma, quando le capitano proposte tanto interessanti come L'Isola dei Famosi oppure il Grande Fratello Vip, accetta con serenità per vivere una bella esperienza.

© Riproduzione Riservata.