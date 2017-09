Cherry Season: Oyku aspetta un bambino da Ayaz? (Anticipazioni puntata 13 settembre)

Cherry Season

Mancano soli tre giorni all'ultima puntata di Cherry Season, che venerdì 15 settembre chiuderà definitivamente i battenti. Ricordiamo infatti che nessuna successiva stagione è stata prodotta in Turchia e difficilmente ci saranno novità in futuro. Si ripartirà dallo scherzo dei ragazzi e al desiderio di vendetta delle ragazze: dopo essere stata aggredite dai mostri, Oyku e le amiche decideranno di mettere nei guai Ilker, facendo credere che Batikan abbia la febbre alta. Dopo avere chiesto al ristoratore di occuparsi del piccolo, manometteranno il termometro e causeranno la sua grande preoccupazione: né Ilker né tanto meno gli altri amici sapranno come comportarsi in una simile situazione, riusciranno a superare questa ennesima prova?

Oyku fa il test di gravidanza ma...

Insieme al momento tragicomico relativo alla vendetta di Oyku e compagne, nella puntata di Cherry Season ci sarà spazio anche per una parziale buona notizia. Onem, che negli ultimi giorni ha causato problemi a non finire (con la richiesta di divorzio ha davvero esagerato), si presenterà a casa del figlio e della nuora chiedendo loro scusa per le sue azioni. Cercherà di spiegare i motivi che l'hanno spinta a tanto, precisando che in futuro non si intrometterà più nella loro relazione. Ma per Oyku sarà difficile dimenticare sia le recenti incomprensioni con la suocera che con il marito. Per questo non saprà come comportarsi quando sospetterà di essere incinta. Alla fine, deciderà di acquistare e sottoporsi al test di gravidanza anche se non avrà il coraggio di leggere il risultato della prova. Per il momento preferirà nascondere il test in luogo sicuro, in attesa di capire se la sua relazione con Ayaz riuscirà a superare la crisi degli ultimi giorni. Il suo futuro con l'uomo che ama e che ha sposato sarà dunque ancora in pericolo? Cosa accadrà se davvero Oyku scoprirà di essere incinta?

