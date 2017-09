Daniele Liotti / Torna in tv con Squadra Mobile 2: età e curiosità sull'attore

Daniele Liotti

Daniele Liotti è pronto a tornare sul piccolo schermo per una nuova fiction. Dopo averlo visto recitare prima parte di 2017 con il ruolo da protagonista in Un Passo dal Cielo 4 e averlo conosciuto anche come giudice al serale di Amici, adesso l’attore italiano torna su Canale 5 con Squadra Mobile 2 – Operazione Mafia Capitale, lo spin-off su Distretto di Polizia. Scopriamo ora qualcosa in più su di lui. Nato a Roma il 1 aprile del 1971, il protagonista di Squadra Mobile 2 ha 46 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. In una recente intervista a Ok Salute e Benessere ha raccontato qualche retrsocena inedito del suo passato e del rapporto con suo padre: "Mio padre ha sempre attribuito un’importanza enorme all’attività fisica. È insieme a lui che, a soli quattro anni, ho avuto il mio primo approccio con il nuoto".

DA AMICI A SQUADRA MOBILE 2

Un rapporto forte e importante quello di Liotti con suo padre; l'attore infatti ancora aggiunge: "Mi ha insegnato nel mare cristallino della sua Calabria, portandomi nell’acqua via via sempre più alta, mentre io gli stavo aggrappato addosso impaurito ma al tempo stesso protetto dalla sua presenza. Esattamente come mio padre, ho cercato a mia volta di trasmetterne i valori anche a mio figlio Francesco, ben attento però a non pressarlo troppo né a giudicarlo, a infondergli fiducia in se stesso, a lasciarlo libero di sperimentare e di scegliere. E ora è un diciottenne appassionato di surf e di windsurf". Ritornando alla serie Mediaset in questa nuova stagione avrà come filo conduttore l’indagine che ha sconvolto Roma negli ultimi anni e che per la prima volta in assoluto viene raccontata in tv: l’ “Operazione Mafia Capitale”. Una serie che racconta una brutta pagina che ha coinvolto Roma.

